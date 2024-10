Ragazza di 22 anni muore mentre la portano in ospedale: la Procura dispone l’autopsia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

La Procura di Gela vuole fare chiarezza sul decesso di una ragazza di 22 anni avvenuta nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. La giovane, di Riesi, era arrivata all'ospedale Santo Stefano di Mazzarino già morta e l'autorità giudiziaria ha deciso di disporre l‘autopsia sul corpo della 22enne.

Secondo quanto è stato ricostruito successivamente dai quotidiani locali, la ragazza, che si chiamava Martina Infantino, si era recata a Caltanissetta insieme ad alcuni amici. Nel corso della mattinata si sarebbe sentita male, lungo la strada, mentre stava rientrando a Riesi. A soccorrerla sarebbero stati i due ragazzi che erano con lei.

I giovani sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino ma per la ragazza purtroppo non c'era già più nulla da fare. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela.

I militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro della salma, sulla quale è probabile che l'esame autoptico verrà eseguito domani, venerdì 25 ottobre, e della cartella clinica relativa alla 22enne.

Sulle cause del decesso non sono stati diffusi dettagli ed è probabile che sarà l'esame sul cadavere disposto dalla Procura a dare alcune risposte in merito. La ragazza era sposata e mamma di un bimbo piccolo.

"Sei volata via improvvisamente, lasciandoci sgomenti e la scia d'amore che hai lasciato accompagni e doni conforto alla tua famiglia" – ha scritto una parente della 22enne sui social – "È tempo di tristezza, rabbia, nel volo intrapreso non sei sola. Ora sei il sole, l'aria, il vento. Vedremo per sempre il tuo dolce ed innocente volto riflesso nell'arcobaleno".

"Il tuo ricordo é una luce che non si spegne. Non riesco ancora a crederci. Riposa in pace, Angelo bello, sarai sempre nella mia mente e nel mio cuore. – si conclude il post – Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho preso in braccio".