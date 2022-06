Raffiche di fulmini e strade come fiumi: il maltempo travolge la Sicilia con temporali e allagamenti Il maltempo ha travolto Calabria e Sicilia: diversi i comuni colpiti dalle forti piogge nei comuni del Ragusano. Alcuni residenti hanno immortalato raffiche di fulmini e veri e propri allagamenti che hanno trasformato in poco tempo le strade in fiumi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Come previsto nei bollettini meteo diffusi nella giornata di ieri, violenti temporali stanno colpendo l'estremo Sud dell'Italia. Questo sabato è stato all'insegna del maltempo che ha arrecato particolari disagi alla Sicilia, anche se i fenomeni sono molto localizzati e non hanno colpito in modo omogeneo l'intero territorio dell'isola.

Si tratta di temporali brevi ma violenti che hanno travolto le zone tra l'Etna ed Enna. Particolarmente colpite anche alcune zone della Calabria quali Catanzaro e Reggio, dove si sono verificate intense grandinate. Forti piogge hanno investito le zone interne della pianura di Gioia Tauro. Le precipitazioni sono previste anche per la giornata di domani, domenica 19 giugno. Purtroppo i fenomeni atmosferici saranno più intensi già dalla serata di oggi, sabato 18 giugno.

Nel pomeriggio forti temporali hanno colpito il Ragusano. I residenti hanno ripreso e immortalato sequenze di fulmini e veri e propri allagamenti. Per la giornata odierna, infatti, la Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo gialla su 6 settori dell'isola. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile aveva emesso un allarme per rischio temporali e rischio idrogeologico. Gli strascichi del maltempo dovrebbero trascinarsi anche per parte della giornata di domani.

Dall'inizio della prossima settimana tornerà invece il sole e il caldo torrido africano che in questo periodo sta investendo tutta la penisola italiana. Il maltempo ha temporaneamente interessato anche diverse zone della Calabria, teatro di forti temporali, allagamenti e vere e proprie grandinate. I fenomeni temporaleschi non hanno causato fortunatamente particolari danni a cose o persone. Le piogge, anche se molto intense, sono durate pochi minuti e sono ste intervallate da momenti di cielo grigio. Le temperature sono rimaste elevate come nel resto d'Italia

