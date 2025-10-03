Attualità
Fanpage Rumore Festival 2025

Raccontare con l’Intelligenza Artificiale: tra i workshop da non perdere al Rumore Festival

Al “Rumore Festival” all’Acquario Romano sabato 4 ottobre alle ore 10, si discuterà dell’AI e di come può intervenire nei processi editoriali e nella costruzione del racconto contemporaneo.
A cura di Redazione
Come l'intelligenza artificiale sta impattando sul giornalismo – nelle modalità di narrazione e nel processo editoriale – è uno degli argomenti più discussi di questi anni. Lo strumento può supportare creatività, dare forma visiva alle storie e ridefinire le connessioni tra informazione e design. Ma quali sono i "paletti", quali i limiti etico-deontologici. Esiste una "cassetta degli attrezzi" in un contesto in cui ogni mese nasce un tool nuovo e più potente?

Al Rumore Festival 2025 di Fanpage.it, il workshop "Raccontare con l’Intelligenza Artificiale" offrirà uno spazio pratico e critico per esplorare come l'AI può intervenire nei processi editoriali e nella costruzione del racconto contemporaneo. Ne discuteranno e lavoreranno con i partecipanti: Andrea De Luca, Head of Design di Ciaopeople; Aniello Ferrone, Head of Video Production di Ciaopeople e Ciro Pellegrino, giornalista, capo della cronaca di Napoli a Fanpage.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, dalle ore 10 alle 13, nella "Rumore Room" all'Acquario Romano a Roma. Il workshop sarà un momento intensivo e partecipativo, pensato per chi vuole fare un passo oltre: non solo ascoltare, ma sperimentare. I partecipanti  esploreranno come l'intelligenza artificiale può essere integrata nei processi editoriali e creativi, supportando strutture narrative e visual storytelling; analizzeranno un caso reale: la ricostruzione visiva e narrativa dell'inchiesta di Fanpage.it sulla morte del cooperante napoletano Mario Paciolla, con storyboard, animazioni e scelta stilistiche. Infine si discuterà su responsabilità, limiti ed etica dell’utilizzo dell'AI nel giornalismo contemporaneo, parlando di trasparenza, verifica e rischio di distorsione narrativa;

L'Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla: continuiamo a parlarne al Rumore Festival

👉 Prenota ora il tuo posto gratuito al workshop “Raccontare con l'intelligenza artificiale

