Raccoglie da terra un petardo inesploso: bambino di 10 anni perde la mano in Sicilia Il bimbo di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso in una strada di Vittoria ha perso la mano. Inutili i tentativi dei medici di salvargli l’arto.

A cura di Davide Falcioni

Ha perso la mano destra il bimbo di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate nel Ragusano.

L'esplosione ha spappolato l'arto del piccolo, di origini tunisine, che è stato immediatamente soccorso da alcuni vicini e poi caricato in ambulanza e da lì trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Il bambino è stato poi trasferito al Cannizzaro di Catania, dapprima al Trauma center, poi nel reparto di chirurgia plastica. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto. La prognosi è ancora riservata, ma il piccolo non sarebbe pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia. Il bambino, giunto in Italia con i genitori e un fratello, vive nella comunità di accoglienza Gerico.

Due settimane fa amputata la mano di un bimbo a Lipari

L'incidente a causa del quale il bimbo tunisino ha perso la mano arriva due settimane dopo un altro assai simile avvenuto sempre in Sicilia. Un bambino di undici anni ha dovuto subire l’amputazione della mano da parte dei medici dell’ospedale di Catania dove, a causa dello scoppio di alcuni petardi, è stato ricoverato.

L'incidente è avvenuto il 17 gennaio a Lipari. Dopo essere stato ferito il bambino, trasportato d’urgenza al pronto soccorso isolano, ha trovato il medico di turno che ha provato a tamponare le ferite. Ma, data la gravità della situazione, si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Lì i dottori sono stati costretti ad amputare l’arto con un delicato intervento chirurgico.