Quentin Tarantino arriva in libreria con il suo primo, attesissimo romanzo: C'era una volta a Hollywood. In libreria dal 1° luglio – in contemporanea mondiale – per la collana Oceani de La Nave di Teseo (trad. Alberto Pezzotta, pp. 400, 20 euro), è un vero e proprio romanzo che aggiunge un nuovo punto di vista al film, che ha caratterizzazioni e differenze fondamentali nei personaggi e una struttura che, proprio a causa del mezzo stesso, nel film non avrebbe trovato sostegno.

Il regista entra nel mondo della letteratura con un romanzo che racchiude tutto il suo stile: violento, colto, passionale, graffiante. Il romanzo rispetto al film aggiunge tutta una serie di riflessioni sul mondo del cinema, anche quello italiano, tra storielle e aneddoti di set, momenti squisitamente pulp ad altri più intimi. Restano al loro posto i protagonisti che vivono nell'universo ricreato da Tarantino, la Hollywood del 1969, quella di Charles Manson: Rick Dalton e Cliff Booth, l'attore in declino e la sua controfigura, che nel lungometraggio uscito nel 2019 hanno il volto di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

La trama di C'era una volta a Hollywood.

Rick Dalton è un attore con alle spalle una promettente carriera nel cinema, ma a Hollywood negli anni Sessanta si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve decidere tra un ruolo in una serie TV commerciale o in un film western in Italia e in Spagna. La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata e dai molti segreti, che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato. La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino. Mentre un giovane carismatico e aspirante cantautore, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippie fuori città, Rick riscopre la magia del cinema grazie alla giovanissima attrice che recita con lui in un telefilm.