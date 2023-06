Quasi tutta la Romagna torna balneabile dopo l’emergenza alluvione: la mappa aggiornata di Arpae Secondo i risultati dell’ultimo campionamento realizzato da Arpae, tornano balneabili 97 località su 98 della Riviera Romagnola dopo l’emergenza alluvione. Resta sopra i limiti la sola acqua di Casalborsetti – 100 m Nord foce Canale Destra Reno.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quasi tutta la costa romagnola torna balneabile dopo l'emergenza alluvione delle scorse settimane. È quanto ha comunicato Arpae sul proprio sito ufficiale, facendo riferimento ai risultati delle ultime analisi effettuato lo scorso 2 giugno.

Nello specifico, sono tornate balneabili 97 località su 98. Nei 6 punti ancora sopra i limiti (e cioè Casalborsetti – 80 m Sud foce Canale Destra Reno; Casalborsetti – Camping Marina Romea – 100 m Nord foce Lamone; Marina Romea – 100 m Sud foce Lamone; Marina Romea) è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa. Le ordinanze di non balneabilità emanate dai sindaci saranno quindi revocate.

Viene così revocato il divieto di balneabilità a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti in parte. Nella giornata di ieri era stato revocato il divieto per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante. Quello per la Bassona era già stato revocato l’altro ieri, mentre le acque prospicienti la spiaggia libera sud di Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio non erano state oggetto di divieto in quanto i valori erano risultati nella norma fin dal primo controllo.

Leggi anche Quando sarà nominato il commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna

Resta sopra i limiti la sola acqua di Casalborsetti – 100 m Nord foce Canale Destra Reno, segno che comunque la situazione è in miglioramento. Tuttavia, anche per domani, domenica 4 giugno, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeolico per alcuni settori dell'Emilia Romagna che saranno maggiormente esposti alla perturbazione atlantica di passaggio sull'Italia.