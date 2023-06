Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 giugno: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, domenica 4 giugno un’allerta gialla per rischio idraulico sull’Emilia Romagna e per temporali su un totale di 7 regioni: ecco quelle a rischio.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni del Centro Nord e sulla Sardegna. Per questo la Protezione civile ha diramato anche per domani, domenica 4 giugno, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su una serie di settori.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico sull'Emilia Romagna, già colpita nei giorni scorsi dall'emergenza alluvione, per rischio temporali su Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria, oltre ad alcuni settori dell'Emilia Romagna, e infine allerta meteo per rischio idrogeologico su Abruzzo, Emilia Romagna e Sardegna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni interessate

Per la giornata di domani, il dipartimento di Protezione Civile ha inoltre diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su 7 regioni in totale. L'elenco delle zone a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara;

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Sardegna: Campidano, Iglesiente.

Le previsioni meteo di domenica 4 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 4 giugno, una nuova perturbazione continuerà ad insistere sull'Italia, in particolare sulle regioni del Centro Nord, dove ci saranno rovesci in particolare nelle ore pomeridiane. Sole sul resto dell'Italia, anche se non mancherà instabilità sempre nelle ore pomeridiane pure su Basilicata, Puglia e Sicilia.