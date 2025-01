video suggerito

Quanto durerà l'ondata di freddo polare e forte vento che flagella l'Italia: le previsioni meteo Allerte meteo e scuole chiuse oggi in molti comuni italiani a causa del maltempo e delle raffiche di vento che, insieme al freddo artico, continueranno a insistere sull'Italia anche nei prossimi giorni. Temporali e nevicate attese al sud mentre al nord sole ma con freddo intenso e temperature diffusamente sotto zero anche in pianura con gelo anche di primo mattino.

A cura di Antonio Palma

Maltempo, freddo e vento forte, che stanno causando disagi e danni, insisteranno sull’Italia per l’intera settimana anche se a fasi alterne. Secondo le ultime tendenze meteo, infatti, nei prossimi giorni continuerà la fase invernale e di instabilità meteorologica diffusa con pioggia e neve al Centro e al Sud e freddo intenso al nord. Ma quanto durerà questa fase invernale?

Sulle regioni meridionali attesi ancora fiocchi di neve fino a quote collinari, mentre tempo più soleggiato ma ancora più freddo al Nord dove si andrà diffusamente sotto lo zero con gelo notturno. Le temperature minime, infatti, saranno in ulteriore calo al settentrione dove farà molto freddo anche di giorno. Il vento forte, che ha raggiunto anche raffiche fino 100 km/h, spingendo molti sindaci a chiudere le scuole, soffierà ancora forte sia al nord che al sud fino a metà settimana prima di attenuarsi. Le allerte meteo per oggi probabilmente saranno prolungate al sud. Un nuovo peggioramento meteo sul meridione infatti è previsto per giovedì sera con ondata di maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna che proseguirà nel weekend.

Forte vento, danni e disagi in tutta Italia: quanto durerà

La fase invernale sull’Italia durerà ancora per diversi giorni con vento pungente in molte regioni. Dopo i danni dei giorni scorsi e le raffiche che hanno spinto i comuni a chiudere le scuole, per oggi la protezione civile ha diramato una allerta gialla per venti da forti a burrasca in molte zone del sud ma anche su Liguria e coste nord adriatiche. Anche mercoledì raffiche forti sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia con una nuova intensificazione dal pomeriggio/sera su coste centrosettentrionali adriatiche e Toscana. Il vento si attenuerà leggermente tra venerdì e sabato in concomitanza con nuove piogge e temporali in arrivo.

Freddo polare e calo termico: di quanto caleranno ancora le temperature

Il forte calo termico di questi giorni, aggravato dagli intensi venti, persisterà anche nei prossimi giorni con minime in ulteriore diminuzione al nord e sulle regioni centrali. Le temperature saranno diffusamente e ampiamente sotto lo zero al nord, anche in pianura, nonostante il bel tempo e il sole in mattinata. Nelle principali città del nord come Milano, Torino e Bologna si registreranno valori tra i -4°C e i -6°C, ma in generale non verranno superati i 5/6°C. Aria gelida anche al primo mattino a causa dell’arrivo di aria fredda di origine artica sull’Italia per quasi tutta la settimana che andrà ad alimentare anche un nuovo ciclone che porterà altre piogge e temporali al centro sud. Sull’Italia dunque continuerà a fare freddo almeno fino a giovedì.