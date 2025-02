video suggerito

Il menu di San Valentino 2025 di Antonino Cannavacciuolo, quanto costa mangiare a Villa Crespi San Valentino è l’occasione perfetta per festeggiare in un ristorante di prestigio come il Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo: lo chef partenopeo organizza ogni anno una cena speciale nel suo Tre Stelle Michelin. Ad un prezzo (a persona) sicuramente non per tutte le tasche. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche per questo San Valentino 2025 il prestigioso chef Antonino Cannavacciuolo ha pensato ad un'esperienza culinaria ad hoc presso il suo ristorante Tre Stelle Michelin di Villa Crespi, ad Orta San Giulio. Il cuoco napoletano, protagonista in queste settimane come giudice a Masterchef, propone un menu davvero esclusivo per la festa degli innamorati, venerdì 14 febbraio 2025.

Si comincia con tre antipasti di tutto rispetto: ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello; scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo e cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro. Poi due primi: plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi e cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur. Chiusura con pre dessert e dessert Villa Crespi. Quindi piccola pasticceria.

Il menù di Antonino Cannavacciuolo per San Valentino 2025

A seguire il menu proposto da Antonino Cannavacciuolo per il giorno di San Valentino nel suo ristorante Villa Crespi:

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro

Plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi

Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola Pasticceria

Villa Crespi

Quanto costa mangiare a Villa Crespi il 14 febbraio 2025

Il menu di San Valentino 2025 proposto dallo chef Cannavacciuolo è un perfetto equilibrio tra la tradizione campana e quella piemontese, un connubio che il volto noto di Masterchef esprime da sempre nella sua cucina, valorizzando due identità gastronomiche molto diverse.

Si tratta di un'esperienza culinaria pensata per un pubblico raffinato, come dimostra sicuramente anche il prezzo: 350 euro a persona (bevande escluse). Le prenotazioni sono disponibili tramite una sezione dedicata sul sito ufficiale.