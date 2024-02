Quanto costa il menu di San Valentino 2024 di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi Anche per questo San Valentino 2024 lo chef partenopeo ha pensato ad un percorso culinario dedicato agli innamorati nel suo ristorante Tre Stelle Michelin sul Lago D’orta. Quanto costa mangiare il 14 febbraio 2024 a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

San Valentino è il giorno speciale di tutti gli innamorati: festeggiarlo con una cena romantica nel ristorante di uno chef stellato come Antonino Cannavacciuolo è sicuramente un regalo che molte coppie vorrebbero farsi il 14 febbraio.

Il cuoco napoletano, protagonista in queste settimane come giudice a Masterchef, propone un menu di tutto rispetto nel suo bellissimo ristorante sul Lago d’Orta, il Villa Crespi, Tre Stelle Michelin di Eccellenza.

Si comincia con tre antipasti: il primo è ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello; a seguire scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo. Quindi frutto della passione, aglio nero, sedano rapa, scorzonera. Si passa poi al primo che è uno spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante. Pesce come secondo: un branzino brulé, lattuga all’insalata.

Chiudono un pre-dessert e un dessert specifico di San Valentino.

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Frutto della passione, aglio nero, sedano rapa, scorzonera

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Branzino brulé, lattuga all’insalata

Pre dessert

Dessert di San Valentino

Quanto costa mangiare a Villa Crespi il 14 febbraio 2024

Quello di San Valentino a Villa Crespi è un menu che fonde la tradizione campana e quella piemontese, non certo una novità per lo chef Antonino Cannavacciuolo che ancora una volta porta in tavola un concetto di cucina che abbina due realtà così differenti.

Villa Crespi

Un percorso culinario sicuramente pensato per una clientela esclusiva, anche e soprattutto considerato il prezzo: 300 euro a persona bevande escluse. Chi vuole può prenotare attraverso un'apposita sezione del sito internet.

Il ristorante di Cannavacciuolo si trova a Orta San Giulio, in Piemonte. Il borgo è considerato uno dei più belli e suggestivi d'Italia e fa parte del Touring Club Italiano.