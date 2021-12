Quando arriverà in Italia vaccino il nuovo vaccino Novavax Le prime 1,5 milioni di dosi di vaccino Novavax arriveranno in Italia tra gennaio e febbraio. A renderlo noto il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Nel 2022 gli italiani avranno a disposizione un altro vaccino contro il Covid: si tratta di Novavax, ne arriveranno 2,9 milioni di dosi e le prime 1,5 milioni verranno consegnate tra gennaio e febbraio. A renderlo noto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Secondo il commissario all'emergenza per la pandemia questo vaccino rappresenterà un'arma in più per convincere i no-vax a immunizzarsi. "Premesso che tutti i vaccini di cui disponiamo sono sicuri, essendo stati autorizzati dall'Ema e dall'Aifa – spiega – con Novavax che è un vaccino di tipo tradizionale che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata da decenni per altri preparati, avremo un'arma in più contro il Covid-19 che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita".

Il commissario si augura che questo nuovo vaccino, "che sarà utilizzato per i cicli primari degli over 18″, possa contribuire "a convincere chi è ancora esitante". Poi aggiunge: "Occorre continuare a informare e rassicurare sul fatto che la vaccinazione è l'unico sistema insieme alla prevenzione per proteggerci dal virus e dalle sue varianti. Da questo punto di vista conto molto sul ruolo dei medici di famiglia, dei farmacisti, dei pediatri, degli specialisti. Sono figure di fiducia, vicine alle persone e alle famiglie, ne conoscono il vissuto e possono fare la differenza nello sciogliere dubbi e ritrosie. La parola va data alla scienza, e questa va divulgata con il tratto e l'approccio giusto". Attualmente in Italia sono state somministrate 108.385.663 disi di vaccino contro il Covid-19, 17.193.238 delle quali di booster.