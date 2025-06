video suggerito

Quando arriva la nuova ondata di caldo, le previsioni meteo della settimana: punte fino a 36-38 gradi La nuova settimana si apre con un po’ di sollievo dal caldo dei giorni scorsi. Il tempo resterà infatti stabile su tutta l’Italia con venti in arrivo da Nord che porteranno un lieve calo termico. Da mercoledì nuova ondata di caldo, con punte fino a 36-38°. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova settimana, quella che inizia oggi, lunedì 9 giugno, si apre con un po' di sollievo dal caldo dei giorni scorsi. Il tempo resterà infatti stabile su tutta l'Italia con venti in arrivo da Nord che porteranno un lieve e temporaneo calo termico in parte del Centro-Sud.

Da metà settimana però potrebbe esserci una nuova espansione dell’anticiclone nordafricano nel Mediterraneo e sull’Italia che darà il via a un’altra ondata di caldo in tutto il nostro Paese, con temperature massime diffusamente oltre i 30 gradi e punte di 36-38 gradi.

Meteo inizio settimana: cielo sereno e calo delle temperature

Per la giornata di oggi, lunedì 9 giugno, il cielo sarà in prevalenza sereno in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Qualche nuvolosità sparsa invece al Nord, soprattutto al mattino ma senza precipitazioni di rilievo.

Leggi anche Inizio nuova settimana con la prima ondata di caldo della stagione: le previsioni meteo

Il caldo dei giorni scorsi sarà in leggera attenuazione, con temperature massime in diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole. Previste invece punte di 32-34 gradi in Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Domani, martedì 10 giugno, il tempo sarà soleggiato su quasi tutta Italia, tranne che per qualche nuvola su Piemonte e alta Lombardia. Queste si diraderanno con il passare delle ore. Le temperature massime saranno in leggero rialzo sulle regioni settentrionali, stazionarie nel resto del Paese.

Da mercoledì 11 giugno nuova ondata di caldo

Come già anticipato, questa pausa dal caldo verrà interrotta mercoledì 11 giugno a causa del rinforzo dell’anticiclone nord-africano. Un solido campo di alta pressione che si svilupperà proprio sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia.

Le temperature saranno quindi destinate ad aumentare progressivamente, in particolare sui settori tirrenici e sul Nordovest. Il tempo sarà stabile e soleggiato dappertutto con solo qualche annuvolamento a ridosso dei rilievi.

Nella seconda parte della settimana probabilmente la situazione non cambierà in modo significativo, con temperature in ulteriore aumento tra giovedì e sabato. Si potranno registrare punte intorno ai 35 gradi, e fino a 36-38 sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e sulla Val Padana.