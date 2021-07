Sebbene l'indice RT in Italia stia diminuendo – il monitoraggio della cabina di regia ha confermato un trend dei casi Covid in calo, seppure "lontano dai livelli che permetterebbero il ritorno al tracciamento" – i dati del bollettino di oggi 2 aprile continuano a mostrare un quadro piuttosto serio della situazione pandemica in Italia: nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi sono stati quasi 22mila su un totale di 331mila tamponi. La Regione in cui è stato registrato il più alto numero di nuove infezione su base giornaliera è ancora la Lombardia (3,941), seguita dalla Campania e dalla Puglia (entrambe superano i 2mila casi). Poco sotto quota 2.000 ci sono Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna; seguono a stretto giro la Toscana e il Veneto.

Le regioni in cui i contagi stanno aumentando più velocemente

Vediamo nel dettaglio le regioni (con annessi dati delle province) che oggi hanno fatto registrare i dati peggiori in termini di aumento di casi.

Lombardia: +3.941 :

Milano: 243,178 (1273) Brescia: 94,085 (656) Varese: 74,870 (164) Monza e della Brianza: 70,737 (389) Como: 52,967 (299) Bergamo: 45,112 (264) Pavia: 39,380 (195) Mantova: 30,609 (217) Cremona: 23,475 (137) Lecco: 21,970 (97) Lodi: 15,154 (84) Sondrio: 13,308 (63)

Campania: 2.057

Napoli: 199,509 (2466) Salerno: 55,820 (661) Caserta: 54,009 (778) Avellino: 15,761 (200) Benevento: 8,952 (196)

Puglia: 2.044

Bari: 77,337 (776) Foggia: 36,486 (336) Taranto: 30,328 (415) Barletta-Andria-Trani: 19,269 (194) Lecce: 18,642 (217) Brindisi: 14,380 (137)

Lazio: 1.918:

Roma: 205,856 (1631) Latina: 27,967 (195) Frosinone: 27,519 (29) Viterbo: 13,854 (34) Rieti: 8,883 (21)

Piemonte: 1.942

Torino: 168,043 (954) Cuneo: 44,422 (398) Alessandria: 25,321 (163) Novara: 24,387 (149) Asti: 14,981 (61) Vercelli: 11,910 (99) Verbano-Cusio-Ossola: 11,403 (60) Biella: 9,646 (42)

Emilia Romagna: 1.830

Bologna: 83,230 (338) Modena: 57,087 (337) Reggio nell'Emilia: 41,159 (156) Rimini: 31,564 (96) Forlì-Cesena: 30,769 (185) Ravenna: 26,535 (173) Parma: 22,981 (269) Piacenza: 21,141 (41) Ferrara: 20,410 (213)

Toscana: +1.640

Firenze: 53,640 (534) Pisa: 24,735 (157) Lucca: 20,739 (190) Pistoia: 18,805 (166) Arezzo: 18,311 (116) Prato: 17,664 (169) Livorno: 14,714 (100) Massa Carrara: 11,546 (78) Siena: 10,779 (81) Grosseto: 7,157 (49)

Veneto: 1.567

Treviso: 73,683 (283) Padova: 73,536 (394) Verona: 73,368 (249) Vicenza: 63,468 (240) Venezia: 63,190 (278) Belluno: 20,283 (53) Rovigo: 12,819 (58)

Sicilia: 1.222

Palermo: 53,629 (463) Catania: 46,217 (162) Messina: 21,671 (132) Siracusa: 12,239 (27) Trapani: 11,496 (113) Ragusa: 9,643 (80) Caltanissetta: 8,529 (109) Agrigento: 8,134 (103) Enna: 5,069 (33)

Marche: 651

Ancona: 29,940 (218) Pesaro e Urbino: 19,277 (198) Macerata: 18,390 (141) Fermo: 9,159 (17) Ascoli Piceno: 9,117 (48)

Friuli Venezia Giulia: +513

Udine: 47,705 (267) Pordenone: 19,328 (26) Trieste: 18,655 (171) Gorizia: 11,935 (44)

Sardegna: 473

Sassari: 14,402 (97) Cagliari: 11,687 (107) Nuoro: 9,138 (85) Sud Sardegna: 7,176 (57) Oristano: 3,924 (127)

Liguria: 472

Genova: 47,835 (203) Savona: 14,029 (93) Imperia: 12,279 (99) La Spezia: 12,089 (52)

Calabria: 465

Reggio di Calabria: 17,107 (93) Cosenza: 14,930 (178) Catanzaro: 7,030 (96) Vibo Valentia: 4,357 (12) Crotone: 4,161 (85)

Abruzzo: 424

Pescara: 17,153 (57) Chieti: 16,925 (101) L'Aquila: 15,993 (155) Teramo: 15,158 (121)

Umbria: +189

Perugia: 39,266 (140) Terni: 9,966 (34)

Basilicata: +165

Potenza: 12,676 (87) Matera: 6,604 (78)

P.A. Bolzano: +134

P.A. Trento: +114

Valle d'Aosta: +115

Molise: 55