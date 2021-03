L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità non lascia spazio ad interpretazioni: in base all'analisi dei dati della settimana tra l'1 e il 7 marzo, infatti, l'indice Rt – quello che indica la di trasmissibilità del virus – è salito a quota 1,16 a livello nazionale, superando così la soglia di guardia di 1. Aumenta anche l'incidenza dei casi, di poco superiore a 225 per centomila abitanti. A preoccupare però è anche la pressione sugli ospedali come conseguenza dell'impennata di contagi diagnosticati negli ultimi giorni. Il tasso di occupazione in terapia intensiva, sempre calcolato su base nazionale, è complessivamente in aumento e supera la soglia critica del 30 per cento. Dati che non lasciano tranquilli e che testimoniano di un'epidemia in forte espansione, giustificando di conseguenza l'adozione di provvedimenti di restrizione più severi. I contagi, infatti, sono in crescita in tutta Italia, anche se ovviamente ci sono differenze anche piuttosto marcate da regione a regione e da provincia a provincia. Vediamo, quindi, quali sono – in ogni regione – le prime tre province italiane che nell'ultimo bollettino hanno fatto registrare il più alto aumento di casi in termini percentuali.

Lombardia

Mantova: +382 (+1,50%)

Brescia: +1.118 (+1,43%)

Cremona: +250 (+1,28%)

Venezia: +404 (+0,72%)

Padova: +392 (+0,60%)

Treviso: +380 (+0,56%)

Cuneo: +504 (+1,39%)

Vercelli: +137 (+1,38%)

Torino: +1.742 (+1,22%)

Benevento: +68 (+0,92%)

Salerno: +387 (+0,86%)

Napoli: +1.412 (+0,81%)

Rimini: +419 (+1,56%)

Bologna: +1.055 (+1,50%)

Ravenna: +277 (+1,25%)

Frosinone: +246 (+1,07%)

Roma: +1.296 (+0,73%)

Latina: +152 (+0,61%)

Grosseto: +71 (+1,25%)

Prato: +172 (+1,20%)

Pistoia: +147 (+0,92%)

Agrigento: +46 (+0,70%)

Palermo: +299 (+0,64%)

Ragusa: +49 (+0,56%)

Lecce: +220 (+1,58%)

Taranto: +352 (+1,47%)

Bari: +714 (+1,14%)

Trento: +281 (+0,76%)

Bolzano: +147 (+0,26%)

La Spezia: +70 (+0,63%)

Savona: +60 (+0,50%)

Genova: +203 (+0,46%)

Gorizia: +152 (+1,52%)

Udine: +582 (+1,47%)

Trieste: +146 (+0,93%)

Pesaro e Urbino: +207 (+1,27%)

Macerata: +197 (+1,26%)

Ancona: +286 (+1,14%)

Chieti: +173 (+1,16%)

Pescara: +151 (+0,96%)

Teramo: +103 (+0,76%)

Terni: +52 (+0,58%)

Perugia: +159 (+0,44%)

Cagliari: +43 (+0,42%)

Nuoro: +26 (+0,31%)

Sassari: +26 (+0,19%)

Crotone: +59 (+1,90%)

Vibo Valentia: +35 (+0,91%)

Catanzaro: +43 (+0,76%)

Potenza: +85 (+0,77%)

Matera: +55 (+0,99%)

Isernia: +35 (+1,09%)

Campobasso: +38 (+0,47%)

Aosta: +28 (+0,35%)