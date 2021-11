Quali sono le province che oggi hanno registrato il maggior numero di contagi Covid Le province in cui si sono registrati più casi Covid oggi. Crescita significativa in Friuli Venezia Giulia ma a anche nella provincia autonoma di Bolzano.

A cura di Antonio Palma

II numero dei nuovi contagi covid in Italia continua ad aumentare in tutte e le regioni da nord a sud. Come segnalato dal monitoraggio dell'Iss la circolazione del virus infatti tutte le regioni mostrano un netto aumento della circolazione e in due le regioni la circolazione è particolarmente elevata". La conferma arriva anche da numero dei comuni che hanno almeno un caso passati da 4271 a 4647 ma quali sono le province in cui si sono registrati più casi Covid nell'ultima giornata? Secondo il bollettino di venerdì 12 novembre, i numeri più alti in assoluto si registrano nelle provincie di Roma e Napoli ma a preoccupare sono anche le province del Friuli Venezia Giulia e quelle venete dove in generale si registrano le gli incrementi percentuali più alti, e la provincia autonoma Bolzano che fa registrare da sola 386 casi (+0,47%).

Se per quanto riguarda le singole Regioni, quelle in cui si segnalano più casi positivi nelle ultime 24 ore sono nell'ordine Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, a livello provinciale sono oltre i 200 casi anche Torino, Padova, Treviso e Trieste. A livello percentuale invece, spiccano il +0,48% del Friuli Venezia Giulia e il +0,34% del Trentino Alto Adige come regioni mentre a livello provinciale oltre al già citato +0,47% di Bolzano, si segnalano il +1,11% di Trieste e il +0,52% di Gorizia , ma anche il +0,44% di Isernia, + +0,38% di Reggio Calabria, +0,37% di Pordenone e Latina.

Ecco i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Lodi +32 (+0,18%)

Varese +132 (+0,14%)

Bergamo +82 (+0,14%)

Veneto

Padova +250 (+0,26%)

Rovigo +39 (+0,24%)

Treviso +212 (+0,23%)

Campania

Benevento +35 (+0,25%)

Avellino +44 (+0,20%)

Napoli +536 (+0,19%

Emilia-Romagna

Forlì-Cesena +149 (+0,36%)

Ravenna +84 (+0,24%)

Bologna +167 (+0,16%)

Lazio

Latina +145 (+0,37%)

Viterbo +59 (+0,32%)

Roma +754 (+0,26%)

Piemonte

Novara +42 (+0,14%)

Biella +16 (+0,13%)

Torino +217 (+0,10%)

Sicilia

Messina +124 (+0,34%)

Catania +162 (+0,20%)

Siracusa +47 (+0,19%)

Toscana

Siena +56 (+0,32%)

Grosseto +32 (+0,27%)

Massa Carrara +25 (+0,16%)

Puglia

Brindisi +35 (+0,16%)

Taranto +57 (+0,14%)

Foggia +58 (+0,12%)

Trentino Alto Adige

Bolzano +386 (+0,47%)

Trento +65 (+0,13%)

Friuli Venezia Giulia

Trieste +295 (+1,11%)

Gorizia +76 (+0,52%)

Pordenone +87 (+0,37%)

Marche

Ascoli Piceno +38 (+0,29%)

Fermo +34 (+0,28%)

Ancona +65 (+0,18%)

Liguria

La Spezia +50 (+0,31%)

Savona +47 (+0,26%)

Imperia +30 (+0,18%)

Calabria

Reggio Calabria +118 (+0,38%)

Vibo Valentia +20 (+0,28%)

Crotone +22 (+0,25%)

Abruzzo

L'Aquila +77 (+0,36%)

Teramo +46 (+0,22%)

Sardegna

Oristano +12 (+0,19%)

Sassari +37 (+0,18%)

Cagliari +24 (+0,10%)

Umbria

Terni +22 (+0,16%)

Perugia +70 (+0,14%)

Basilicata

Matera +8 (+0,08%)

Potenza +9 (+0,04%)

Molise

Isernia +18 (+0,44%)

Campobasso +11 (+0,10%)

Valle d'Aosta