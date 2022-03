Quali sono i rischi legati a un eventuale attacco russo alle centrali nucleari in Ucraina L’ingegnere Paolo Zeppa dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin) ha spiegato a Fanpage.it i rischi legati ad un eventuale attacco russo alle centrali nucleari in Ucraina: “In caso di danneggiamento serio a impianti in funzione, la radioattività una volta messa a disposizione dell’ambiente esterno viaggia attraverso i venti e i movimenti delle masse d’aria: a quel punto nessuno può sentirsi escluso da un eventuale impatto radiologico sul proprio territorio”.

"La radioattività una volta messa a disposizione dell'ambiente esterno poi viaggia attraverso i venti e i movimenti delle masse d'aria che circolano nella zona, per cui a quel punto nessuno può sentirsi escluso da un eventuale impatto radiologico sul proprio territorio". A parlare è Paolo Zeppa, ingegnere dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin), che a Fanpage.it ha spiegato quali sono i pericoli legati ad un possibile attacco russo alle centrali nucleari presenti in Ucraina. Nei giorni scorsi le truppe di Mosca avevano fatto sapere di aver preso il controllo dell'impianto di Chernobyl e qualche ora fa di essere riusciti ad arrivare nell'area attorno alla centrale di Zaporizhzhya. Il che ha spinto i membri dell'ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), di cui l'Isin fa parte, a richiedere ufficialmente che in tutti gli impianti ucraini venga assicurata la possibilità al personale operativo "senza indebite pressioni, i propri compiti per garantire la sicurezza" e "di evitare rischi per gli impianti stessi".

Ing. Zeppa, quali sono le informazioni che avete al momento e quanto dobbiamo essere preoccupati?

"Iniziamo dicendo che qui parliamo di centrali nucleari di potenza, tra cui non possiamo annoverare Chernobyl, che è un sito in decommissioning, in smantellamento, e ha un inventario radiologico importante, fu la causa del famoso incidente del 1986 che interessò una delle quattro unità che si trovano all'interno, ma al momento sono tutte ferme. Lì ci sono molte attività che mirano alla gestione e risoluzione di problemi legati all'incidente di allora e quindi alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito radioattivo che è presente nella centrale. Per quanto riguarda gli altri impianti ucraini di potenza che sono invece in funzione, hanno standard di realizzazioni molto più evoluti rispetto ai reattori di Chernoyl, con un elevatissimo livello di resistenza anche a sollecitazioni importanti. Certo, però, non possiamo identificarli come obiettivi militari. Un conto è resistere a situazioni dovute anche ad eventi naturali, come inondazioni e terremoti, e un conto è resistere a colpi di armamento pesante. Anche volendo affermare che probabilmente non è detto che possano essere seriamente danneggiati nel caso ricevano un colpo vagante, non possono assolutamente essere considerati obiettivi in una azione miliare. In quel caso il danneggiamento dell'impianto è ipotizzabile".

Quali le possibili conseguenze?

"Le conseguenze dipenderanno dal tipo di danno che viene a crearsi. Un incidente nucleare con rilascio di riadiottività da una centrale in funzione è sicuramente un evento, come ci hanno dimostrato Chernobyl nel 1986 e successivamente nel 2010 Fukushima, molto grave. Da questo punto di vista la risposta è che sono impianti che resistono a sollecitazioni anche importanti, potrebbero pure resistere a qualche colpo vagante ma non possono essere in grado di resistere ad un attacco di maggiore gravità".

Da qui l'appello di qualche giorno fa a "evitare rischi agli impianti nucleari ucraini"…

"C'è un comunicato dell'ENSREG, dove sono raccolte tutte le autorità di sicurezza nucleare europee come l'Isin, che oltre a ribadire l'evidente pericolo che una manovra militare a ridosso di un impianto può rappresentare per l'integrità dell'installazione stessa, richiama anche altri aspetti riguardanti la sicurezza nucleare: è fondamentale che gli operatori di un impianto di potenza e in funzionamento non siano soggetti a delle pressioni indebite, come quella che potrebbe manifestarsi con i prigionieri di guerra, che i turni previsti dalla procedure operative di gestione di un impianto possano essere rispettati e che sia data possibilità all'autorità di controllo e sicurezza nucleare di accedere alle informazioni degli impianti per controllare che tutte le attività mantengano i livelli di sicurezza richiesti. Da questo punto di vista le manovre militari dovrebbero tener conto la necessità che chi opera all'interno delle quattro centrali ucraine con i 15 reattori di potenza al loro interno possano operare in maniera adeguata, lasciando all'autorità di controllo la possibilità di fare il proprio il lavoro".

In che modo state monitorando la situazione?

"Nel campo della sicurezza nucleare e della gestione delle emergenze di tipo radiologico e nucleare sono stati realizzati, proprio dopo l'esperienza di Chernobyl, dei sistemi di pronta notifica e scambio di informazioni internazionali, gestiti sia dalla Commissione europea che dall'Agenzia atomica delle Nazioni Unite di Vienna. Tutti i Paesi vi partecipano con delle proprie istituzioni, l'Isin è l'autorità competente italiana nell'ambito della Convenzione internazionale sulla notifica in caso di incidente nucleare. A questi sistemi sono collegate tutte le autorità di sicurezza nucleare che hanno aderito a quella Convenzione, tra cui anche l'Ucraina. Fin tanto che è possibile per l'autorità ucraina poter inviare messaggi e informazioni, questo è un canale attraverso il quale monitoriamo la situazione. In giorni è riuscito a trasmettere alcuni dati".

Volendo immaginare lo scenario peggiore, quali sarebbero i rischi concreti anche per l'Italia?

"Immaginare scenari è difficile, ma nel caso di un danneggiamento molto grave di un impianto nucleare verrebbe riproposto un incidente con delle conseguenze che abbiamo già visto in quelli degli anni passati, forse non proprio come Chernobyl perché in quel caso si è verificata una situazione veramente molto estrema e con una dinamica che ha fatto sì che tutta la radioattività contenuta nel reattore fuoriuscisse nell'ambiente esterno. Ma già quello di Fukushima e altri eventi minori hanno dimostrato che l'impatto transfrontaliero anche a lunga distanza in caso di incidente nucleare severo esiste e deve essere tenuto in considerazione. Non a caso in Italia è presente un piano nazionale coordinato dal Dipartimento della Protezione civile che lo sta riaggiornando.

Mi sento di dire che un danneggiamento importante potrebbe avvenire in caso di impatto in un impianto di potenza in funzione e credo sia più difficile raggiungere un potenziale di questo genere nel caso si parli di Chernobyl, perché la lì la termodinamica presente è molto inferiore rispetto a quella che abbiamo in un impianto in funzione anche se ci sono quantitativi di radiottività molto importanti che, se messi a disposizione dell'ambiente esterno, potrebbero anche raggiungere carattere transfrontaliero. Teniamo conto anche di una cosa dal punto di vista della deterrenza a questo tipo di eventi: la radioattività una volta messa a disposizione dell'ambiente esterno poi viaggia attraverso i venti e i movimenti delle masse d'aria che circolano nella zona, per cui a quel punto nessuno può sentirsi escluso da un eventuale impatto radiologico sul proprio territorio. Credo che da questo punto di vista sia opportuno che tutti riflettano su questi aspetti. Torno però a ripetere che poter consentire all'operatore di lavorare con un adeguato livello di serenità sull'impianto non è una variabile da trascurare".