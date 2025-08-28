Punto da insetto, Luca muore improvvisamente a 56 anni: passeggiata in montagna si trasforma in tragedia

Una passeggiata in montagna si è trasformata in tragedia nelle scorse ore nel Modenese dove un uomo di 56 anni, Luca Savoca, è morto tragicamente dopo essere stato punto da un insetto mentre era in compagnia di un amico. Inutili per l’uomo i successivi soccorsi medici allertati proprio dall’amico che ha assistito alla scena senza poter fare nulla per aiutarlo.

L’allarme era partito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 agosto attorno alle 16.30, quando l’amico del 56enne ha chiamato i numeri di emergenza per una persona in grave difficoltà. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un elicottero ma la zona impervia ha impedito al velivolo di raggiungere i due amici. Il 56enne infatti era impegnato in un’escursione sul monte Tre Croci. In località Levizzano Rangone nel comune di Castelvetro, in provincia di Modena, quando è avvenuta la tragedia.

I soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi l’uomo in gravi difficoltà per poterlo trasportare nel luogo in cui era atterrata l’eliambulanza proveniente da Bologna. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito e sono proseguite anche sul velivolo durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara a Modena ma ogni sforzo per salvare l’uomo purtroppo si è rivelato vano.

Il 56enne infatti era già in condizioni molto critiche al momento del caricamento sull’elicottero e purtroppo il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo le prime notizie, a complicare il quadro clinico anche alcune precedenti patologie. Fatale, secondo l’amico che era con lui, una puntura di un insetto che lo avrebbe sorpreso durante la camminata. Il 56enne residente a San Prospero, sempre nel Modenese, è stato colto da uno choc anafilattico.