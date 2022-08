Punta da decine di vespe mentre raccoglie verdure nell’orto, muore per choc anafilattico La vittima si chiamava Luigina Bruno aveva 62 anni. Abitava in frazione Pradeboni a Peveragno, in provincia di Cuneo. Inutili i soccorsi.

A cura di Biagio Chiariello

Stava raccogliendo la verdura nel suo orto quando è stata assalita da diverse vespe, che l’hanno punta in tutto il corpo. È morta così Luigina Bruno, 62 anni, pensionata di Peveragno, in provincia di Cuneo. La tragedia venerdì (26 agosto), poco prima delle 16, nell’abitazione di borgata Carle in frazione Pradeboni, dove la donna viveva con l’anziana mamma.

Secondo quanto ricostruito, la 62enne sarebbe riuscita a spiegare l'accaduto ad un vicino di casa prima di perdere i sensi. Il giovane ha lanciato l’allarme e contattato la figlia della donna, infermiera, e il genero. Sono stati questi ultimi, entrambi volontari del Soccorso alpino, i primi a prestare i soccorsi, anche con un defibrillatore.

Rianimata successivamente dalla squadra del 118, la signora è stata trasferita in ospedale in choc anafilattico; la morte cerebrale è stata dichiarata ieri, alle 11,45, trentasei ore dopo l’incidente. Stamane la donazione degli organi. I funerali sono stati celebrati alle 14,30 di oggi (martedì 30 agosto), nella chiesa di Pradeboni. Ieri, alle 20, nello stesso luogo ha avuto luogo il rosario.

"Mamma è stata buona fino all’ultimo, ora darà una speranza di vita ad altre persone" dicono la figlia Laura e il genero Pino Giostra, avvocato peveragnese, consigliere nazionale del Soccorso alpino".