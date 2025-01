Pubblica video su TikTok e sparisce la notte di Capodanno, ricerche in corso per una ragazza di 23 anni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sono ore di apprensione e ansia per le sorti di una ragazza genovese di 23 anni sparita nel nulla la notte di capodanno ad Arenzano, nella città metropolitana di Genova. La giovane ha pubblicato un video su TikTok a cavallo della mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e poi si è allontanata volontariamente da casa senza dire nulla, facendo perdere le sue tracce. Proprio il video pubblicato sul noto social ha messo in allarme alcuni amici e conoscenti che lo hanno visualizzato, facendo scattare l'allarme.

L'allerta quando dopo la mezzanotte, passati i festeggiamenti del nuovo anno, qualcuno si è accorto del video, giudicandolo preoccupante, ed è riuscito a informare i genitori della 23enne. Dopo aver cercato di contattarla in vari modi ma senza esito, i parenti hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine con una chiamata di emergenza al 112.

La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle 3.30 di oggi, mercoledì 1 gennaio, con il coinvolgimento di carabinieri e vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche della scomparsa. Le forze dell'ordine hanno subito messo sotto controllo il telefono della 23enne cercando di individuare e localizzare lo smartphone. Si è scoperto così che il cellulare aveva agganciato per ultimo la cella che si trova nei pressi del Santuario del Bambino Gesù di Praga, sempre nel territorio del comune di Arenzano, ma da lì purtroppo non è stata trovata più nessuna traccia della giovane.

Da questa notte però le ricerche di vigili del fuoco e dei carabinieri per trovare la ragazza vanno avanti senza sosta e dalla mattinata agli uomini già sul campo si sono aggiunte anche squadre specializzate con droni e cani addestrati. La speranza è che la giovane si sia nascosta o possa trovarsi con qualche conoscente. Per questo le forze dell’ordine hanno invitato chi avesse informazioni utili a mettersi in contatto con loro.