Protesi al seno a fini estetici vietate alle under-18: la circolare del ministero e l'appello dei medici Nuova circolare del ministero della Salute: l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. E i medici lanciano un appello ai genitori: va debellato il trend in crescita del seno nuovo come regalo per i 18 anni delle proprie figlie.

A cura di Susanna Picone

Il ministero della Salute ribadisce il no alle protesi al seno per fini estetici alle minorenni e i medici, da parte loro, lanciano un appello ai genitori: quello di non regalare per i 18 anni un intervento al seno alle loro figlie. Le protesi non sono una moda e va debellato il trend del seno nuovo come regalo per la maggiore età.

Protesi al seno, la circolare con indicazioni e chiarimenti del ministero

Da parte del ministero arriva una circolare di indicazioni operative e chiarimenti che ribadisce obblighi e divieti già previsti dalla legge 86 del 2012 per gli specialisti di medicina estetica. Le protesi al seno a fini estetici restano vietate alle minorenni e c’è l’obbligo di comunicare i dati clinici e anagrafici dei pazienti ai registri regionali.

Oltre a ricordare che solo i medici chirurghi e i ginecologi possono impiantare le protesi a fini estetici, la circolare ribadisce che è prevista una sanzione di 20mila euro e la sospensione dalla professione per tre mesi nel caso di impianto di protesi mammarie a scopo estetico su minorenni. Un limite di età che non vale nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.

Il medico, sulla base della legge 86, ha l'obbligo di effettuare l'inserimento nel registro regionale/provinciale dei dati anagrafici e clinici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione di protesi mammaria nonché i dati relativi alla protesi mammaria impiantata o rimossa, entro e non oltre tre giorni dalla data dell'intervento. Sull'adempimento di questo obbligo vigilano le regioni e, in caso di omissione, gli operatori sono puniti con la sanzione da 500 a 5.000 euro.

La circolare è stata pubblicata a seguito delle richieste informative da parte dei professionisti del settore e ha come obiettivo di fornire indicazioni operative e chiarimenti.

L'appello dei medici estetici: no a interventi per moda

Il presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime) Emanuele Bartoletti ha accolto con favore la circolare del ministero e al tempo stesso ha appunto voluto lanciare un appello ai genitori: "Giustissimo ribadire il divieto di impianto di protesi mammarie a minori di 18 anni per fini estetici. La cosa che però spesso succede, e credo sia una deriva sbagliata è che ci sono genitori che ad esempio regalano l'impianto di protesi al seno a fini estetici alle figlie proprio per il compimento dei 18 anni e questo è rischioso, perché si tratta comunque di soggetti troppo giovani".

Queste ragazze rischiano di avere dei problemi nel tempo. "In età così giovane, infatti – rileva Bartoletti all'Ansa – o si ha una malformazione, come può essere ad esempio un'amastia, ovvero un seno completamento piatto, oppure non ha senso ricorrere alla chirurgia e all'impianto di protesi solo per una moda. Bisogna stare molto attenti e per questo lanciamo un appello soprattutto ai genitori, affinché non acconsentano alle richieste delle figlie se non ci sono motivi validi. Questa è una deriva che va assolutamente bloccata".