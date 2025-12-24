Prosciutto cotto alta qualità e Fesa di tacchino ritirati dal commercio per rischio Listeria: i lotti interessati

Sono due gli avvisi di richiamo pubblicati oggi, mercoledì 24 dicembre, sul portale del Ministero della salute per segnalare il ritiro dal commercio di due lotti di prosciutto cotto alta qualità e un lotto di Fesa di tacchino arrosto.

Il Ministero della Salute ha annunciato oggi il richiamo immediato dai banchi frigo di supermercati e alimentari di due Lotti di prosciutto cotto alta qualità e un lotto di fesa di tacchino a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nei due alimenti.

Sono due gli avvisi di richiamo pubblicati oggi, mercoledì 24 dicembre, sul portale del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo sono il Prosciutto cotto alta qualità venduto in vaschette da 120 grammi ciascuna a marchio Lenti & Lode e la Gran fesa di tacchino arrosto venduta con lo stesso marchio in vaschette da 100 grammi ciascuna.

Si tratta infatti di prodotti confezionati distribuiti dalla stessa ditta, la Rugger s.r.L. con sede e stabilimento a Santena, nella città metropolitana di Torino. Per quanto riguarda il prosciutto cotto alta qualità, sono due i Lotti interessati dal richiamo, quelli con numero 2541327 e 2541328 e termine minimo di conservazione o scadenza fissato alla 3 gennaio 2026. Per quanto riguarda la fesa di tacchino arrosto, invece, richiamato dal commercio un solo Lotto quello con numero 2541330 e termine minimo di conservazione fissato sempre ad altri gennaio 2026.

Come spiegano i due avvisi di richiamo, datati entrambi 22 dicembre, il ritiro dal commercio dei due alimenti è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per la possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Per questo i due salumi sopra indicati sono stati già ritirati dai negozi ma per chi avesse già acquistato il prosciutto cotto e la fesa di tacchino con i lotti oggetto del richiamo, l'invito è a non consumarli e a restituire i prodotti al punto vendita d'acquisto.