“Una coltellata ha trapassato il cuore”: così è morta Vanessa secondo l’autopsia, era incinta da 2 mesi

Vanessa Ballan è morta molto rapidamente dopo essere stata colpita con almeno 8 coltellate, di cui una al cuore. Sono questi i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della 26enne uccisa martedì scorso nella sua abitazione di Riese Pio X da Bujan Fandaj. Le analisi sono state realizzate dal dottor Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Treviso, che hanno confermato che la giovane era incinta da 9 settimane.

Per ucciderla l'uomo, usando una lama lunga 20 centimetri, ha inferto otto pugnalate concentrate sul torace, alcune delle quali molto profonde, a causa delle quali il decesso è sopraggiunto in pochi attimi. Due fendenti, in particolare, hanno lesionato entrambi i polmoni mentre una coltellata ha trapassato da parte a parte il cuore. "L'assassino avrebbe addirittura girato l'asse della mano che impugnava l'arma, per essere certo che il colpo fosse letale", fanno sapere indiscrezioni.

Prima però l'avrebbe picchiata. Ora si attende il nulla osta della magistratura alla restituzione della salma ai familiari e la fissazione della data del funerale. Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi esami sarebbero stati effettuati anche sul feto che la 26enne portava in grembo.

Vanessa, già mamma di un bimbo di 5 anni avuto dal compagno di Nicola Scapinello, era infatti incinta al secondo mese di gravidanza quando si è verificato il delitto. Sarà estrapolato il dna del feto per stabilire l'identità del padre. Gli esiti di questo esame arriveranno nei prossimi giorni

Come aveva spiegato il procuratore capo di Treviso Marco Martani, secondo quanto riportato dal Gazzettino, l'obiettivo è "dissipare i dubbi che possa essere il figlio dell'indagato. È un particolare che nella dinamica ha la sua importanza e verrà chiarito. Non siamo in grado in questo momento di dire se lui sapesse o meno che lei era incinta. La notizia era uscita dall'ambito strettamente familiare perché era assente dal lavoro da qualche giorno per gravidanza a rischio".

Il killer e la vittima avevano infatti avuto una relazione clandestina, che la donna aveva voluto interrompere a fine estate. L'uomo però non l'accettava così ha cominciato a perseguitarla. Motivo per cui a fine ottobre Vanessa, accompagnata dal marito, aveva presentato querela per stalking proprio contro Fandaj.