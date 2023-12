Femminicidio a Treviso, 27enne accoltellata e uccisa in casa: si cerca il killer, fuggito a piedi Una donna di 27 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Spinedo, piccola frazione del comune di Riese Pio X nel Trevigiano. Sul corpo i carabinieri hanno rinvenuto ferite di arma da tagli. Il compagno sentito dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 27 anni è stata trovata morta oggi, martedì 19 dicembre, a Spineda, piccola frazione del comune di Riese Pio X nel Trevigiano. Potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di femmincidio in Italia.

Secondo le prime informazioni disponibili, sul corpo della vittima, che era all'ingresso dell'abitazione, sarebbero state ritrovate varie ferite da arma da taglio dai carabinieri. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa, che ha chiamato il 118.

Non c'entrerebbe col delitto il compagno della 27enne, un uomo di origini kosovare, come confermato da fonti a Fanpage.it, che non sarebbe in fuga, come trapelato in un primo momento, ma sarebbe attualmente sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto.

Il presunto omicida della donna di 27 anni trovata accoltellata sarebbe invece un uomo che risiede in un comune vicino a Riese Pio X. Il killer è attualmente ricercato, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto. Al momento non è stata trovata l'arma e si indaga per risalire all'autore. Sul posto c'è anche il magistrato di turno.

In aggiornamento.