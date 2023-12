Chi è Fandaj Bujar, il 41enne kosovaro ricercato per l’omicidio di Vanessa Ballan Il presunto killer di Vanessa Ballan sarebbe Bujar Fandaj, un uomo di origini kossovare, che risiede ad Altivole, un comune confinante con Riese, e sarebbe una persona conosciuta dalla vittima. I carabinieri di Treviso sono sulle sue tracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"È attivamente ricercato dai Carabinieri di Treviso – che, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, stanno svolgendo le indagini relative all'omicidio di Vanessa Ballan – Fandaj Bujar, 41enne di origini kosovare dimorante ad Altivole". Questo il comunicato delle forze dell'ordine che indagano sull'omicidio della 27enne incinta trovata morta, uccisa con diverse coltellate, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Dai primi riscontri la vittima avrebbe avuto in passato una relazione con il 41enne. Una storia ormai conclusa, considerato che Vanessa si era riconciliata con il marito ed ora era in attesa del secondo bambino. Pare inoltre che in passato Bujar fosse stato denunciato da Vanessa Ballan assieme al marito, era quindi attenzionato dalle forze dell'ordine.

Probabilmente non accettava che la 27enne avesse deciso di interrompere definitivamente la relazione con lui. Questo però saranno solo le indagini a stabilirlo. Da una prima ricostruzione oggi si sarebbe recato a casa dalla vittima, in un momento in cui il marito non c'era. Non è chiaro se ad aprirgli la porta sia stata proprio la donna o se lui l'abbia forzata.

