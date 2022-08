Previsioni traffico autostrade dal 26 al 28 agosto 2022: i giorni da bollino rosso nel weekend Nel weekend dal 26 al 28 agosto 2022 si prevedono giorni da bollino rosso per il traffico sulle autostrade, a causa dei tanti rientri verso le grandi città.

A cura di Antonio Palma

L’ultimo weekend di agosto è da bollino rosso per il traffico su strade e autostrade italiane. Del resto per molti italiani si avvicina il giorno del rientro dalle vacanze estive e tra venerdì 26 agosto e domenica 28 agosto, passando per sabato 27 agosto, è atteso un grandissimo flusso di vetture sulle principali arterie stradali a causa dei tanti rientri verso le grandi città con lunghe code e incolonnamenti.

Secondo il Piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo 2022 della Polizia di Stato, il weekend dal 26 al 28 agosto 2022, infatti, è uno dei più intesi dal punto di vista del traffico, segnalato interamente da bollino rosso a partire dalla mattinata di venerdì. Come segnala “Autostrade per l’Italia”, le situazioni più difficili sul fronte del traffico sono attese lungo le direttrici verso le grandi città, con bollino rosso dal pomeriggio di venerdì fino alla mattinata di lunedì. È sempre consigliabile informarsi in anticipo sulle condizioni del traffico e restare aggiornati in tempo reale sul sito di Autostrade e su Isoradio 103.3 FM.

Previsioni traffico autostrade venerdì 26 agosto 2022: bollino rosso

Il weekend parte con traffico intenso atteso già per la mattinata di venerdì 26 agosto 2022 a causa dei flussi in aumento in uscita dalle principali località turistiche verso i centri urbani. Per la mattinata il traffico è valutato da bollino giallo ma in aumento dal pomeriggio quando è attesa circolazione intensa da bollino rosso.

Calendario traffico agosto 2022

Traffico da bollino rosso sabato 27 agosto 2022 sulle autostrade

Il traffico sarà ancora più intenso sabato 27 agosto 2022 con bollino rosso per l’intera giornata per chi rientra e bollino giallo al mattino per chi va verso i luoghi di mare per l’ultimo scorcio di vacanza. Dalle 8 di sabato e fino alle 16 scatta anche il divieto di transito sulle autostrade ai camion e ai mezzi pesanti. Il divieto di transito sull'autostrada è valido per i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5t, anche se scarichi.

Previsioni traffico autostrade agosto 2022

Previsioni traffico domenica 28 agosto 2022: bollino rosso

Giornata critica per il traffico anche domenica 28 agosto 2022 quando sono attese le medesime condizioni del giorno precedente. Bollino rosso per l’intera giornata verso le grandi città e bollino giallo al mattino sulle direttrici verso le località turistiche. Anche per domenica stop ai tir in autostrada dalle 7 e fino alle 22.

A che ora partire per evitare il traffico in autostrada

La polizia stradale consiglia di partire sempre informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo prima di mettersi in viaggio. Bisognerebbe farlo poi quando è atteso meno traffico. Dunque il consiglio, a chi può farlo, è di partire quando le previsioni indicano bollino verde e cioè di sera. In casi estremi si possono poi usare gli itinerari alternativi predisposti in caso di congestione del traffico lungo le autostrade.