Previsioni traffico autostrade 21-22-23 luglio: quali sono i giorni da bollino rosso Primo weekend di esodo estivo il 21, 22 e 23 luglio 2023. Atteso traffico intenso e da bollino nero verso le zone di villeggiatura.

A cura di Biagio Chiariello

A partire da questo fine settimana di luglio avrà inizio la fase più intensa dell’esodo estivo con il traffico in aumento soprattutto dal pomeriggio di domani, 21 luglio e nella mattina di sabato 22 luglio in cui sono previsti flussi in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche.

Saranno milioni gli italiani (e non solo) che si metteranno in viaggio sulle nostre strade ed autostrade, con un numero forse ancora superiore alla media, visti i prezzi molto alti dei voli per andare all’estero.

Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Per alcuni tratti la polizza stradale ha già predisposto itinerari alternativi da poter seguire in caso di congestione del traffico lungo il proprio percorso.

Le previsioni del traffico di Autostrade per luglio 2023

Previsioni traffico venerdì 21 luglio: bollino rosso nel pomeriggio

Si comincia dunque con questo weekend del 21 e 23 luglio. Le situazioni più difficili sul fronte del traffico sono attese chiaramente in direzione dei luoghi di villeggiatura e di mare visto che questo weekend coincide con l’avvio delle vacanze estive per moltissimi italiani.

Secondo Autostrade per l’Italia (Aspi), venerdì pomeriggio scatterà il primo "bollino rosso" nelle sue arterie stradali.

Previsioni traffico sabato 22 luglio: mattinata da bollino rosso

Il rischio di rallentamenti sarà significativo in particolare sabato mattina, specialmente in uscita dalle città verso tutte le principali località turistiche d’Italia con focus sulla A1 e sulla A14.

Autostrade per l'Italia fa dunque sapere che per quanto riguarda la giornata del 22 luglio sarà da bollino rosso la mattinata.

Traffico domenica 23 luglio: tutta la giornata da bollino rosso

Stando alle previsioni di Autostrade per l'Italia quella di domenica 23 luglio sarà la giornata del weekend con il traffico più intenso su tutta la rete stradale italiana.

Bollino rosso sia per il pomeriggio sia per la sera.

Il calendario dei bollini rossi e gialli di luglio 2023

A che ora partire per evitare il traffico: i consigli

Per quanto riguarda le partenze mettersi in viaggio nella prima metà di venerdì o nella mattina presto di sabato.

Per quanto riguarda il rientro nella domenica, chi volesse evitare gli accodamenti sarà favorito sicuramente in caso di ripartenza nella prime ore del giorno.

Ad ogni modo per favorire gli spostamenti nei weekend estivi, a partire già da inizio luglio, come da decreto ministeriale, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è stato esteso alla giornata di sabato e da metà luglio in avanti anche al venerdì pomeriggio in ragione dei volumi di traffico crescenti.

Autostrade per l’Italia ha inoltre messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi previsti garantiranno la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia.

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.