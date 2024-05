Padre accoltella i figli, parla l’operatore del 118 intervenuto: “Così l’ho convinto a darmi la bimba”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

“Ho parlato col papà. L’ho convinto a darmi la bimba, a un certo punto, dopo tante ore, ha ceduto”: parla così Enzo Guida, l’operatore del 118 che due giorni fa a Cianciana, nell’Agrigentino, è riuscito a convincere Daniele Alba a lasciare andare la figlioletta di 3 anni ferita con un coltello.

Alba, meccanico di 35 anni, si era barricato in casa dopo aver colpito moglie e i due figli. Ai microfoni Rai l’operatore del 118 ha ricordato quei momenti di tensione. All’uomo che si era barricato in casa ha detto di fidarsi, “che noi ci conosciamo”, e dopo aver parlato a lungo lui si è arreso. Quando è salito sul cestello di una gru per il suo intervento Guida ha pensato ai suoi figli, anche per non perdere la calma. “La paura c’è sempre, ma la cosa più importante per me era la bimba in quel momento”, ha detto ancora l’uomo aggiungendo che sarà ancora più felice quando la piccola sarà fuori pericolo.

Al momento le condizioni dei due bambini feriti dal padre restano critiche, ma c’è un cauto ottimismo da parte dei medici dell'ospedale Di Cristina sulla possibilità che i due fratellini rispondano positivamente alle cure. Entrambi i bambini – la femmina ha 3 anni e il maschio 7 – sono ancora ricoverati in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

Il bimbo si è lentamente risvegliato, mentre la bambina resta per il momento sedata. "Piano piano migliorano le loro condizioni – hanno detto ieri i medici – al momento non possiamo dire altro. Più passano le ore e più i pazienti sembrano rispondere alle cure. Le condizioni restano ancora critiche".

"Sappiamo che era in cura presso il centro di salute mentale – ha detto intanto il sindaco di Cianciana Francesco Martorana parlando del padre dei due bimbi accoltellati -. Siamo vicini ai familiari, tutti noi preghiamo perché la moglie e i bambini di Alba stiano bene”. Alba, che ha rischiato di essere linciato da un uomo che ha anche colpito con un pugno l'auto dei carabinieri, dopo l'arresto è rimasto in silenzio. Il meccanico è accusato di triplice tentato omicidio.