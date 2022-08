Previsioni traffico autostradale dal 19 al 21 agosto 2022: i giorni da bollino rosso nel weekend Il weekend dal 19 al 21 agosto sarà da bollino rosso per quanto riguarda la situazione del traffico stradale. Nel fine settimana, infatti, la maggior parte degli italiani tornerà in città.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora qualche giorno di difficoltà per gli automobilisti italiani dopo il weekend di Ferragosto. Il prossimo fine settimana (quello da venerdì 19 a domenica 21 agosto) sarà da bollino rosso per le autostrade a causa dei rientri verso le grandi città. Secondo il calendario sul traffico stradale nel mese di agosto redatto dalla Polizia di Stato, i giorni da bollino rosso saranno quelli di sabato 20 e domenica 21 agosto. La stessa indicazione è fornita da Autostrade che indica sabato 20 e domenica 21 come i giorni di picco dei rientri verso le grandi città. Gli automobilisti potranno controllare la situazione del traffico in tempo reale sul sito di Austostrade.it

Previsioni traffico autostrade venerdì 19 agosto 2022: bollino giallo

Per la giornata di venerdì 19 agosto, il calendario della Polizia di Stato prevede il bollino giallo con traffico intenso e possibili criticità in autostrada. Quello di venerdì sarà, con tutte le probabilità, il primo atto di un rientro di massa verso le grandi città. Sono infatti moltissimi gli italiani che (potendo) hanno scelto di rimandare di qualche giorno il ritorno a casa dopo la fine delle ferie per evitare il grande traffico.

calendario traffico di agosto

Traffico da bollino rosso sabato 20 agosto 2022 sulle autostrade

Diversa sarà invece la situazione per sabato 20 agosto: secondo la Polizia di Stato, per quel giorno il traffico sarà da bollino rosso. Per sabato è infatti prevista la maggior parte dei rientri in città in vista dell'inizio della nuova settimana lavorativa. Gli automobilisti potrebbero incontrare difficoltà lungo il loro cammino nella fascia oraria dalle 8 alle 16.

Il traffico post–Ferragosto

Previsioni traffico domenica 21 agosto 2022: bollino rosso

Bollino rosso anche per la giornata di domenica 21 agosto, ultimo atto del rientro a casa degli italiani. La fascia oraria soggetta alle lunghe attese in autostrada sarà quella dalle 7 alle 16 secondo quanto riportato dal calendario della Polizia di Stato. Da lunedì la situazione del traffico tornerà regolare e gli automobilisti potranno tornare a respirare.

Traffico da incolonnamento al casello di Roma Sud (@LaPresse).

Come evitare il traffico di agosto: a che ore partire per il rientro in città

Per evitare il grande traffico agli automobilisti è consigliato percorrere tratti di strada statale quando possibile. Chi tornerà in città potrà consultare la situazione del traffico in tempo reale su siti istituzionali come quello dell'Anas e di Autostrade. Altro elemento da considerare sarà quello dell'orario di partenza: assolutamente da evitare la fascia oraria della mattina di sabato 20 agosto. Più consigliato, invece, il rientro nella serata di venerdì 19, ancora da bollino giallo.