Previsioni meteo weekend, il ciclone Thor si intensifica: freddo e neve sull’Italia L’inverno è arrivato in Italia. Da Nord a Sud nei prossimi giorni è previsto freddo e maltempo. E la situazione non dovrebbe migliorare almeno fino a fine mese.

A cura di Susanna Picone

È pieno inverno in Italia con il freddo che nelle prossime ore si sposta anche verso le regioni meridionali: il Ciclone Thor si intensifica e ci accompagnerà almeno fino alla fine del mese. E non mancheranno pioggia, vento e neve in questo weekend.

Vento, freddo e neve sull'Italia

Nelle prossime ore altra aria fredda affluirà dall’Atlantico settentrionale, aria polare marittima che farà scendere la neve fino ai 300-400 metri di quota anche al Sud. L’aria fredda, a contatto con il mare ancora caldo, formerà un vortice profondo e pericolosissimo. Oltre al vento e alle mareggiate sarà un venerdì nero dal punto di vista meteo con forti piogge su Isole Maggiori, Sud peninsulare ed alto versante adriatico.

Cadrà la neve a quote bassissime tra Romagna e Marche e fino ai 400 metri al meridione. Nel weekend il vortice tempestoso risalirà verso le regioni adriatiche e porterà ancora tanta neve dalle Marche fino al Molise a quote basse. Domenica la situazione rimarrà simile con maltempo al meridione e sul settore orientale. Altrove troveremo delle schiarite che favoriranno intense gelate notturne.

Il Ciclone Thor si intensificherà e secondo le previsioni meteo lunedì 23 gennaio potrebbero cadere 40-70 centimetri di neve fresca in Abruzzo e Marche oltre i 300 metri.

Previsioni meteo weekend: maltempo e neve

Oggi, venerdì 20 gennaio, attesa neve in Emilia Romagna anche in pianura poi migliora, variabile altrove con schiarite ad Ovest. Al centro maltempo su Sardegna, Lazio e adriatiche con neve a bassissima quota. Al sud previsto maltempo con neve a quote collinari, venti in rinforzo fino a tempesta con forti mareggiate entro sera.

Domani sabato 21 gennaio al nord nuvole sparse e forti gelate notturne. Al centro maltempo sulle adriatiche con neve a bassa quota. Ancora maltempo al Sud e neve in collina.

Anche domenica sarà una giornata di neve in Emilia e anche al Centro, in collina specie sulle adriatiche. Al sud tempo instabile con neve in collina.