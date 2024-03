Previsioni meteo settimana: fronte freddo con temporali e grandine, dove e quando è previsto maltempo L’inizio della nuova settimana vedrà l’insorgere di piogge e temporali, che colpiranno inizialmente il Nord Italia per poi estendersi gradualmente verso il Centro e infine raggiungere le regioni del Sud: le previsioni meteo dei prossimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nuova settimana sarà caratterizzata prima da piogge – una veloce perturbazione porterà infatti locale maltempo – ma già nei prossimi giorni protagonista sarà un clima primaverile, con temperature in aumento e tempo più stabile. Ma andiamo con ordine.

Dopo una domenica in gran parte soleggiata e con clima mite, l'inizio della settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo sull’Italia. Secondo gli esperti meteo, i contrasti di un fronte freddo con la massa d'aria mite primaverile presenti sulla Penisola sono sufficienti a stimolare la formazione di piogge e temporali che localmente potranno essere anche intensi e con grandinate.

Più esposte al maltempo le zone adriatiche ma avremo nubi e qualche isolato fenomeno anche sulla fascia tirrenica. Nei dettagli oggi, lunedì 18 marzo, al Nord atteso tempo nuvoloso con qualche apertura solo su Piemonte occidentale, possibile qualche debole fenomeno tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Qualche pioggia intermittente possibile nel pomeriggio tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia a carattere intermittente, dal pomeriggio nubi in aumento sul versante Adriatico. I temporali potranno essere localmente intensi e associati a grandinate. Al Sud nuvole in Campania con qualche isolata pioggia, dal pomeriggio nubi in aumento su Molise, Puglia, Basilicata con possibilità tra la sera e la notte di temporali localmente associati a grandinate.

Per quanto riguarda le temperature, il passaggio di un impulso instabile determinerà una diminuzione su parte del Nord e del Centro ma nel complesso saremo spesso sopra media del periodo.

Già da martedì 19 marzo, invece, è atteso un aumento delle temperature. La perturbazione infatti si allontanerà rapidamente lasciando dietro di sé un clima leggermente instabile nelle regioni del Sud, mentre Centro e Nord assisteranno a un ritorno a condizioni meteo più stabili.

A partire da mercoledì, secondo le previsioni meteo, assisteremo a un rafforzamento dell'alta pressione in area mediterranea che comporterà una generale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche in tutta Italia. Aumenteranno ancora le temperature, dal sapore decisamente primaverile.

Verso la fine della settimana, però, possibili nuovi cambiamenti sul fronte meteo: se giovedì 21 marzo sarà probabilmente una giornata a tratti instabile solo su alcune zone come la Sardegna, già venerdì 22 torneranno molte nuvole soprattutto al Nord.

E nel weekend una nuova perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia, col tempo che secondo le ultime tendenze dovrebbe peggiorare sabato sulle regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi già al mattino.