Previsioni meteo sabato 10 settembre: si abbassano le temperature. Allerta gialla su una regione Nella giornata di domani sabato 10 settembre è prevista una graduale attenuazione del caldo anomalo. Allerta meteo gialla per rischio temporali sull’Emilia Romagna.

A cura di Biagio Chiariello

Tempo più stabile, con un ridimensionamento delle temperature anche sulle regioni del Sud. Queste le previsioni per il weekend 9-10 settembre che sta per arrivare; farà più caldo in Sicilia dove saranno possibili picchi di 34-35 gradi, mentre in generale non si dovrebbero superare i 30° sul resto del Meridione. Gli eventuali brevi episodi di instabilità interesseranno il Nordest e molto più sporadicamente le coste adriatiche e il settore del basso Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 10 settembre

Queste le previsioni per la giornata di domani, sabato 10 settembre. Mattina di schiarite in gran parte della Penisola, salvo la presenza di nuvolosità sulla pianura padana centro-orientale e nel versante tirrenico della penisola con possibili isolate precipitazioni nella zona del Polesine, sull’Emilia orientale e le coste campane. In giornata nubi su Alpi, Appennini, regioni di Nordest, Campania e nord della Puglia, tempo più soleggiato altrove. Probabili temporali su Alpi centro orientali, alta pianura veneto-friulana, Emilia Romagna e Appennino settentrionale, in estensione verso le coste dell’alto Adriatico in serata.

Temperature mattutine in calo; massime in leggero rialzo al Nord, in calo al Sud e sulle Isole, ma ancora oltre i 30 gradi in Puglia, versanti ionici, Sicilia e sud della Sardegna, con picchi vicini ai 35 gradi in Sicilia.

Allerta meteo gialla sull'Emilia Romagna

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, per la giornata di domani, sabato 10 settembre, si prevede un'allerta gialla ordinaria sulla sola Emilia Romagna, dove sono attesi temporali

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola