Inizia oggi quello che, almeno per ora, si candida ad essere il fine settimana più rovente dell'anno. L'alta pressione africana si sta nuovamente rinforzando e, a differenza delle precedenti ondate di calore, estenderà le sue conseguenze in modo piuttosto uniforme in tutto il paese con punte di 40 gradi diffuse su numerose regioni.

Meteo oggi, sabato 10 agosto

Il fine settimana si apre all'insegna del tempo stabile praticamente su tutto lo Stivale salvo qualche addensamento nel pomeriggio a ridosso dei monti del nord, dove non si possono escludere rovesci. L'ulteriore espansione dell'anticiclone africano, causerà un deciso aumento termico in particolare sulla Val Padana, sulle regioni del Centro e sulla Sardegna. Su queste zone si potranno registrare temperature di 37-38 gradi come a Bologna, Ferrara, Firenze e zone interne sarde. Sarà un po' meno caldo lungo i litorali dove il vento darà un po' di sollievo dall'afa.

Meteo domenica 11 agosto

La giornata più torrida sarà però quella di domenica. Malgrado qualche rovescio vicino alle vette alpine, in questo frangente un po' tutta Italia sarà ostaggio dei venti bollenti di matrice africana che dispenseranno tanto sole ma soprattutto afa. Su alcune località della Val Padana, soprattutto in Emilia, si potranno toccare picchi fino a 39-40 gradi. Stesso discorso per alcune aree interne del Centro e del Sud come in Toscana, in Umbria e fino ai settori centrali e meridionali della Puglia.