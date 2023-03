Previsioni meteo, lunedì 6 marzo arriva la pioggia: da metà settimana temperature da primavera Maltempo sull’Italia a partire da lunedì 6 marzo con l’arrivo di una doppia perturbazione di origine atlantica che porterà pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche. Da metà settimana temperature in rialzo con un assaggio di primavera.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Sarà un inizio di settimana all'insegna della pioggia a causa di una corrente di origine atlantica che porterà sull'Italia due perturbazioni. A partire da lunedì 6 marzo, secondo le previsioni meteo degli esperti, il tempo sarà nuvoloso con piogge sparse ovunque, in particolare sulle regioni nord-orientali, su quelle tirreniche e sulle due isole maggiori. Da metà settimana ci sarà poi l'arrivo del bel tempo con temperature quasi primaverili.

Meteo lunedì 6 marzo

Stando alle previsioni meteo per lunedì 6 marzo l'Italia sarà attraversata da due deboli perturbazioni: la prima in arrivo dalla Spagna e diretta verso il Sud, la seconda in arrivo dall’Europa nord-occidentale e diretta verso il Nord-Est. In entrambi i casi si avranno fenomeni piovosi che porteranno precipitazioni sparse su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, e su gran parte delle regioni tirreniche fino alla Campania. Pioggia anche su Umbria, Sardegna occidentale e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in lieve calo al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, mentre registreranno un lieve aumento sul medio-basso Adriatico.

Previsioni 9-12 marzo

Da metà settimana invece, a partire da giovedì 9 marzo il tempo sarà principalmente soleggiato e le temperature inizialmente intorno alle medie stagionali o solo leggermente al di sopra, aumenteranno sensibilmente con valori anche oltre i 20 gradi sulle due Isole maggiori e sulle regioni del versante adriatico e ionico.