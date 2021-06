L'estate è già arrivata ma a partire da lunedì 28 giugno, l'Italia sarà travolta da una nuova ondata di caldo africano che porterà a un netto aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 45 gradi. Secondo gli esperti meteo le previsioni per la prossima settimana, indicano l'arrivo di una nuova alta pressione di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo: in particolare nei giorni compresi tra lunedì 28 e mercoledì 30 giugno il tempo sarà sereno ovunque e le temperature potranno raggiungere i 36/37 gradi in Val padana e al Sud mentre in Sicilia le massime continueranno ad aumentare.

Secondo gli esperti di Meteo.it, per le giornate di oggi sabato 26 giugno e domani domenica 27 giugno il cielo sarà sereno sulle pianure e sulle coste, ma con qualche nuvola sui rilievi del Settentrione con possibili brevi temporali sulle Alpi. Mentre nelle regioni meridionali, dalla Sicilia alla Calabria passando per la Basilicata e la Puglia, il caldo si farà sentire con punte fino a 35 gradi.

In particolare al mattino il tempo si presenterà piuttosto sereno ovunque con addensamenti compatti su Alpi e Prealpi q aulche temporale sparso, in parziale attenuazione serale. Il cielo sarà invece poco nuvoloso o volato sul resto del Paese. Per le giornate di martedì e mercoledì il tempo sarà piuttosto sereno con nubi più presenti sulle Alpi: la pioggia cadrà invece nelle ore pomeridiane. Attenzione in particolare alla Val padana, alle zone interne del Centro e al Sud, dove sono attese punte massime diffusamente oltre i 36/37 gradi durante le ore pomeridiane.