Previsioni meteo, la settimana inizia col freddo: in arrivo piogge e neve sulle Alpi Secondo le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 novembre, comincia una settimana all’insegna del freddo che sarà accompagnato al Sud da piogge e al Nord da neve che cadrà fino a 1000 metri d’altezza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Dopo le temperature miti del weekend, l'Italia dovrà fare i conti con l'arrivo del freddo. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, ci sarà un sensibile calo delle temperature che sarà accompagnato al Sud da piogge e temporali e al Nord dalle prime nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 novembre: allerta arancione in Sicilia

Per oggi, lunedì 11 novembre gli esperti prevedono un "leggero calo delle temperature con venti moderati orientali" mentre al Sud servirà l'ombrello, causa piogge. In particolare, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali e idraulica sulla Sicilia orientale, il che ha spinto i sindaci di molti comuni delle province di Catania e Messina a tenere le scuole chiuse.

Nel resto d'Italia sarà in gran parte soleggiato, anche se al Nord ci saranno foschie e nebbie al mattino in pianura. In nottata peggiora sulle Alpi con neve dai 1300 metri. Temperature in lieve calo, con le massime comprese tra 14 e 19 gradi sulle regioni settentrionali, tra 19 e 22 al Sud.

Neve e pioggia in settimana: le regioni interessate

Già da martedì 12 novembre si prospetta un ulteriore calo delle temperature massime pari anche a 7-8 gradi e le prime nevicate oltre i 1.400 metri su Alpi e Appennini, addirittura fin sotto i 1000 metri su Val d'Aosta e basso Piemonte, unitamente a vento in rinforzo con minimi di bassa pressione sia al Sud e sia al Nord. Mercoledì e giovedì, attesi ancora vento, piogge in particolare al Sud tra Sicilia, Calabria e Puglia e neve fino a 1.200 metri di quota sulle regioni settentrionali, mentre localmente anche a quote inferiori. Sempre in quelle giornate dovrebbe esserci l’incontro e la fusione dei due centri di bassa pressione, presenti al Sud e al Nord, sul Mar Tirreno Centrale che potrebbe portare forti venti e temporali.