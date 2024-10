video suggerito

Previsioni meteo, Italia ancora sotto la pioggia: ecco quando finisce il maltempo Lunedì 21 ottobre apre una settimana di instabilità delle condizioni meteo e maltempo sulla penisola. In queste ore pioggia sul versante ionico di Calabria e Sicilia, ma resta l'allerta meteo di colore giallo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

A cura di Giovanni Turi

Da lunedì 21 ottobre si apre una settimana con condizioni meteo instabili

Continuano pioggia e instabilità delle condizioni meteo in Italia. Lunedì 21 ottobre apre una settimana segnata da un anticiclone atlantico che parte investendo soprattutto Sicilia e Sardegna. Ma non darà tregua neanche al Nord e al Centro. In queste ore il maltempo si sta spostando verso Sud, dando una boccata d'ossigeno all'Emilia Romagna, piegata dai nubifragi del weekend.

Ma resta alta l'attenzione: lo conferma l'allerta arancione proprio in Emilia, oltre al sud della Lombardia e in Veneto. Prosegue il monitoraggio dei livelli dei fiumi. Le precipitazioni a tratti abbondanti, tuttavia, sono previste sul versante ionico di Calabria e Sicilia. Migliora la situazione nel resto d'Italia con cielo poco nuvoloso o velato, eccetto per le zone delle Alpi, pre Alpi e appenniniche dove possono esserci piogge sparse.

Moderato peggioramento a sud del Lazio nel tardo pomeriggio. Le temperature, in ogni caso, restano più alte della media stagionale, in particolare nelle regioni tirreniche. Minime in calo nelle regioni centro-orientali del Nord, stazionarie nel resto del Paese.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni sull'Italia

Variabilità e instabilità anche nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Con l'alta pressione in aumento in Nord e Sud Italia, e in calo al Centro, già domani si vedranno piogge locali sparse e modeste nelle zone settentrionali, nelle regioni tirreniche e peninsulari. Pomeriggio temporalesco in Campania e Sicilia.

Cielo poco nuvoloso e velato nel resto del Meridione. In serata intensificazione dei piovaschi nella Romagna meridionale, sulla riviera di Levante della Liguria, nel Centro e in Sardegna. Temperature minime in risalita in Sicilia, Lazio, Romagna, Molise e Alpi centro orientale, mentre saranno in discesa sul Ponente Ligure, in Salento e lungo le coste di Lazio e Campania.

Mercoledì 23 ottobre previste nubi al Centro Nord con rovesci o temporali: sparsi sulle regioni centrali, isolati nelle aree settentrionali. Piogge anche in Basilicata. Stabile il resto del Paese. Giovedì 24 ottobre, riportano le previsioni dell'Aeronautica Militare, ci saranno ancora piogge in Sardegna, Liguria, Toscana e alto Lazio. Nubi basse su Alpi, Prealpi e Appennino.

Tra Nord, Toscana e Sardegna va avanti il cielo nuvoloso nel corso di venerdì 25 e sabato 26 ottobre, con rovesci o temporali sparsi che possono intensificarsi nell'area settentrionale dell'Italia. Cielo velato, invece, sul resto del Paese.

Quando finisce il maltempo

Il maltempo, insomma, investe l'Italia da lunedì 21 fino a sabato 26 ottobre. Schiarite e miglioramenti delle condizioni meteo della penisola dovrebbero arrivare da lunedì 28 ottobre: stando alle ultime previsioni, all'inizio dell'ultimo weekend di ottobre, cielo sereno e nubi sparse sul territorio, senza piogge. Tuttavia, dalle prime anticipazioni, pare che il ponte tra Halloween e Ognissanti sarà all'insegna di altre precipitazioni dal Nord Ovest fino a Roma. Nuvole e cielo coperto su Sud e isole.