Previsioni meteo domani 7 settembre, torna il maltempo con temporali al Nord: allerta su 2 regioni Nubi al nord e al centro col rischio di temporali soprattutto nelle ore serali e notturne. In allerta gialla alcune zone di Lombardia e Liguria.

Le previsioni per la giornata di domani, mercoledì 7 settembre, parlano di un abbassamento della pressione e delle temperature massime al nord, mentre saranno più stabili nel centro-sud. Tante nuvole al centro-nord, con rovesci e temporali verso le ore serali e notturne.

Previsioni meteo 7 settembre

Nel nord Italia la pressione tornerà a diminuire. Il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare con rovesci e temporali dal pomeriggio sui rilievi montuosi, attesi tra sera e notte anche sulle pianure. I venti proverranno dai quadranti meridionali. Temperature in leggero calo, con massime tra 27° e 31° gradi.

Per quanto riguarda il centro, anche qui si prevede una certa nuvolosità irregolare sulle zone tirreniche, in particolare su Toscana e Umbria, con temporali in alcune aree di queste due regioni. Tempo più soleggiato invece sulle regioni adriatiche. I venti soffieranno anche qui dai quadranti meridionali e i mari saranno poco mossi. Temperature comunque stabili, con massime comprese tra i 28° e i 32° gradi.

Al sud e nelle isole si attende una giornata prevalentemente soleggiata, per effetto dell'anticiclone a matrice sub-tropicale. Si prevedono solo alcuni addensamenti sulla Sardegna con qualche possibile rovescio sporadico. I venti saranno deboli e i mari poco mossi. Temperature comunque stabili, con massime tra i 28° e i 33°.

Allerta meteo domani in Lombardia e Liguria

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, per la giornata di domani, mercoledì 7 settembre, si prevede un'allerta gialla ordinaria, che riguarderà soltanto alcune zone della Lombardia e della Liguria, dove si attendono temporali nelle ore serali e notturne.

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente.