Previsioni meteo di oggi sabato 24 agosto: temperature oltre i 30 gradi ovunque, nuvole sulle Alpi centrali Ancora temperature oltre i 30 gradi e sole su quasi tutta l'Italia per la giornata di oggi, sabato 24 agosto. Qualche nuvola sulle Alpi centrali con il rischio di locali rovesci tra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Sole ovunque invece per domenica 25 agosto con poche nubi su Puglia e Calabria.

Ancora temperature elevate e sole su tutta Italia per questo weekend nelle giornate di sabato 24 agosto e domenica 25. Dopo una breve parentesi di maltempo, la colonnina di mercurio è tornata a salire da Nord a Sud. Nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, è previsto tempo soleggiato su gran parte dell'Italia con l'eccezione di poche nuvole sulle Alpi centrali e locali rovesci tra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia.

Non abbandona il nostro Paese il caldo afoso che per questo weekend promette di toccare anche i 35 gradi tra Roma e Firenze. L'anticiclone africano, insomma, continuerà a farla da padrone. Nel dettaglio la situazione del meteo su Nord, Centro e Sud Italia per le giornate di oggi e di domani, domenica 25 agosto.

Meteo sabato 24 agosto: temperature oltre i 30 gradi e sole su tutta Italia

L'anticiclone africano continua a "piegare" l'Italia nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, determinando condizioni di grande caldo ma di bel tempo su gran parte della Penisola. Cieli prevalentemente sereni o al massimo poco nuvolosi (come nel caso delle Alpi centrali). Non si esclude la formazione di isolati focolai temporaleschi nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e sui rilievi abruzzesi.

Le temperature, come avevamo già anticipato, restano elevate con valori che superano i 30 gradi e che promettono di essere in ulteriore amento. Venti deboli e di direzioni variabile. Buone notizie per chi va al mare: i mari saranno calmi e con acque molto calde.

Meteo domenica 25 agosto: cieli nuvolosi su Puglia e Calabria

Anche la giornata di domani, domenica 25 agosto, sarà all'insegna del bel tempo. Nella giornata di domenica, un sistema nuvoloso in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente le Alpi con poca pioggia nel settore tra Valle d'Aosta e Alto Adige. Non dovrebbero essere coinvolte zone di pianura della Val Padana. Sul resto d'Italia, cielo sereno e poco nuvoloso, tranne per alcuni cumuli pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino meridionale e sui monti della Sicilia orientale. Temperature in lieve calo sulle Alpi. Altrove temperature in linea con i valori estivi.

Lieve aumento della nuvolosità previsto per domani sulla Puglia e sulla Calabria. L'Estate, insomma, sembra essere ancora nel pieno, ma qualcosa potrebbe cambiare in vista della prossima settimana con l'avvicinamento di correnti più fredde sull'Italia che potrebbero portare pioggia, temporali e grandine.