Previsioni meteo della settimana: Natale con freddo, vento e neve fino in collina al centro sud Le Previsioni meteo della settimana di Natale, dal 23 al 29 dicembre, indicano nevicate abbondanti su molte zone del centro e del sud. Interessate in particolare le regioni adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia con neve fino a 200 metri, ma fiocchi attesi anche su zone interne di Campania e Basilicata.

A cura di Antonio Palma

Settimana di Natale all’insegna del freddo, del vento forte e delle nevicate in quota su diverse regioni dell’Italia almeno fino al giorno di Santo Stefano. Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, l’arrivo di una nuova area di bassa pressione dal Nord Atlantico porterà già da oggi 23 dicembre un peggioramento delle condizioni climatiche con forte vento, piogge e abbassamento delle temperature. Nevicate abbondanti attese sulle regioni centrali adriatiche fino a quote collinari e piogge intense invece nell’area tirrenica.

Meteo, inizio settimana tra maltempo e neve fino a Natale

Il meteo indica già da oggi nevicate al di sopra dei 700 metri sull’arco Alpino e intorno ai 500 metri sull'appennino centrale e meridionale. A Natale quota neve in calo notturno fino a 200 metri in Abruzzo e al sud. Il tempo sarà prevalentemente asciutto e soleggiato al nord fino al 25 dicembre a parte il settore alpino mentre piogge e locali rovesci sparsi interesseranno il centro sud. Interessate in particolare le regioni adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia, ma neve abbondante attesa anche su zone appenniniche di Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre tempo in miglioramento

A Partire da giovedì 26 dicembre torna qualche pioggia al nord, tra Veneto ed Emilia Romagna, ma il tempo inizia a stabilizzarsi sul resto dell’Italia. Tempo prevalentemente soleggiato sul settore tirrenico mentre persisteranno nubi al centro adriatico e al sud. Dal 27 dicembre il tempo migliorerà ulteriormente al centro e poi anche al sud con ultimi rovesci solo su Puglia, regioni ioniche peninsulari e isole maggiori.

Previsioni meteo nel week end, tempo migliora

Grazie all’arrivo di un campo di alta pressione, nell’ultimo weekend dell’anno 2024 cambia tutto con tempo in gran parte soleggiato e asciutto. Le tendenze meteo, infatti, indicano tra sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre bel tempo sull’Italia.