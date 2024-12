video suggerito

Previsioni meteo della settimana: da martedì tornano maltempo e freddo sull’Italia Secondo le previsioni meteo della settimana, l’irruzione di una nuova perturbazione di origine atlantica nelle prossime ore farà peggiorare il tempo sulla Penisola portando anche un nuovo calo termico e neve. Lento miglioramento da giovedì ma per il weekend dell’Immacolata nuova perturbazione in agguato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo e freddo non lasciano l'Italia e dopo un lunedì interlocutorio, con prevalenza di sole, da martedì 3 dicembre sul nostro Paese tornano temporali e neve. Secondo le previsioni meteo della settimana che inizia oggi lunedì 2 dicembre, infatti, l'irruzione di una nuova perturbazione di origine atlantica nelle prossime ore farà peggiorare il tempo sulla Penisola portando anche un nuovo calo termico. Il maltempo insisterà per alcuni giorni, in particolare sulle regioni del Centro-Sud, prima di un leggero miglioramento fra venerdì e sabato, seguito a sua volta da un nuovo peggioramento.

Meteo, inizio settimana con sole ma da martedì cambia tutto

L'inizio di settimana sarà all'insegna di sole e temperature in crescita ad eccezione di restanti piogge su aree adriatiche pugliesi, Calabria e Sicilia. Già dalla sera di oggi però nuvolosità in aumento ovunque e nevicate attese su Valle d'Aosta e sui rilievi piemontesi oltre i 1600/1700 metri. Da Martedì nuvole, piogge e temporali sparsi investiranno quasi tutto il Paese con neve anche sotto i mille metri di quota sui rilievi nordorientali, su quelli dell'appennino emiliano-romagnolo e toscano. Nevicate invece oltre i 1200 metri tra Lazio ed Abruzzo. Mercoledì il tempo migliorerà sempre di più al Nord mentre avremo ancora condizioni di maltempo sul centro, nord Sardegna e al sud.

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre lento miglioramento del tempo

Da giovedì 5 dicembre avremo un lento miglioramento del tempo anche al centro, in particolare sulle aree centrali adriatiche, a partire dalle Marche, mentre proseguirà la fase di maltempo al sud e sulla Sicilia con piogge diffuse e locali temporali. Venerdì 6 dicembre il tempo migliorerà rapidamente anche al meridione, a parte fenomeni che insisteranno sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria ionica e qualche debole nevicata attese sulle cime alpine.

Leggi anche Temperature in aumento e deboli piogge in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo di Sottocorona

Previsioni meteo nel week end: nuova perturbazione in agguato

Una nuova perturbazione però è in agguato sull'Italia per il prossimo weekend dell'Immacolata. Da Sabato 7 dicembre, infatti, possibile arrivo di un nuovo impulso perturbato con deciso peggioramento del tempo al nord e su gran parte del centro. Fra sabato sera e la domenica dell’Immacolata 8 dicembre un’intensa perturbazione nord-atlantica e correnti fredde di origine artica porteranno a condizioni di maltempo invernale sull’Italia.