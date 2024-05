video suggerito

Previsioni meteo della settimana: ancora maltempo sulla penisola, quando tornerà il caldo sull'Italia Torna il maltempo sull'Italia da oggi, lunedì 6 maggio. La perturbazione si sposterà da Nord fino alle estreme regioni meridionali a metà settimana. Weekend all'insegna del rialzo delle temperature.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo la domenica soleggiata di ieri, 5 maggio, si avvicina al nostro Paese un vortice depressionario che nel corso di questa settimana farà scendere progressivamente le temperature. Nelle giornate di martedì e mercoledì toccherà il cuore del Mediterraneo, portando pioggia, nuvole e frequenti situazioni di maltempo.

Forti rischi temporali per questa settimana, con colpi di vento e grandinate. I primi disturbi legati alla bassa pressione si registrano proprio a partire da oggi, lunedì 6 maggio. Rischio temporali, rovesci e temperature più rigide per le zone alpine e prealpine insieme a settori di pianura piemontesi e Liguria. Per il resto della Penisola sole e velature con temperature molto miti con massime fino a 24/25°C. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo, inizio settimana di instabilità, pioggia da martedì

A partire da oggi, lunedì 6 maggio, l'Italia tornerà nel vortice del maltempo con temperature più rigide e piogge sulle zone alpine e prealpine, sui settori di pianura piemontesi e la Liguria. Nuvolosità generale al Nord, con piogge che si estenderanno dalla Liguria alla Lombardia entro la serata. Per il resto della Penisola, invece, sono previsti sole e velature modeste con temperature ancora miti.

Da martedì ci sarà invece un peggioramento diffuso sulle regioni centro Settentrionali, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e grandinate. Il Sud avrà una una giornata a tratti nuvolosa ma senza fenomeni significativi e con clima ancora abbastanza caldo. Le temperature invece diminuiranno al Nord e al Centro. Mercoledì invece, la bassa pressione sarà sulla Sardegna e influenzerà anche il Sud e le Isole, dove sono attesi rovesci e temporali localmente intensi con grandine non esclusa. L'instabilità dovrebbe interessare ancora a tratti parte del Centro e del Nordest.

Giovedì 9 e venerdì 10 maggio, rischio temporali al Sud e sole al Nord

Nella giornata di giovedì, le temperature si abbasseranno sulle estreme regioni meridionali con piogge e temporali localmente intensi. Il Nord dovrebbe invece avere ampi spazi soleggiati con temperature in rialzo anche sul Centro.

Nella giornata di venerdì il vortice si allontanerà dall'Italia posizionandosi sull'Egeo. Da quella posizione potrà portare ancora qualche addensamento al Sud. Il resto della Penisola sarebbe in condizioni prevalentemente soleggiate. Temperature in aumento ovunque per lasciare spazio finalmente a sole e caldo nel weekend.

Previsioni meteo nel week end, temperature in rialzo e sole ovunque

Per il weekend, sabato 11 e domenica 12 maggio, è previsto invece sole su tutta la Penisola. Nonostante le condizioni di bel tempo per ora previste, nella giornata di domenica 12 maggio il Nord potrebbe risentire di qualche nuovo annuvolamento e temperature lievemente in calo.