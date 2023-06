Previsioni meteo del week end: ponte del 2 giugno a rischio temporali Nel corso del weekend del 2 giugno il tempo sarà caratterizzato ancora da forte instabilità con improvvisi temporali e nubifragi, anche di forte intensità, che si altereranno continuamente a schiarite in tutta Italia.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo per il week end indicano un ponte del 2 giugno a rischio temporali per molte regioni italiane. Tra venerdì, sabato e domenica infatti il tempo sarà caratterizzato ancora da forte instabilità con improvvisi temporali e nubifragi, anche di forte intensità, che si altereranno continuamente a schiarite, anche più volte nello stesso giorno. Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione che si è imposta sul Mediterraneo interessando interamente l’Italia. Le temperature invece non subiranno particolari variazioni rimanendo in linea con i valori medi stagionali.

Meteo venerdì 2 giugno

Per la giornata di venerdì 2 giugno il meteo indica nuvole diffuse fin dal mattino su aree alpine, prealpine ed appenniniche centro settentrionali dove avremo locali precipitazioni o temporali sparsi in avanzamento dal tardo mattino alle aree pianeggianti del nord. Condizioni di bel tempo seguite da nubi in temporaneo aumento invece su regioni tirreniche, aree appenniniche centro meridionali e Sardegna con temporali anche intensi nelle ore centrali. Più sole, invece, sulle pianure del Nord e lungo le coste adriatiche ma maltempo in estensione poi anche a zone interne di Molise e Puglia. Tra il tardo pomeriggio e la serata migliora un po’ ovunque a eccezione di Triveneto e Lombardia.

Le previsioni meteo di sabato 3 giugno

Le condizioni meteo di instabilità proseguirono anche sabato 3 giugno quando avremo ancora nubi intense su Alpi, Prealpi e Triveneto in estensione dal tardo mattino anche al resto del nord, con piogge e temporali su gran parte del Nord, localmente anche intensi. Nuvolosità irregolare e intensa con temporali sparsi anche sulla Sardegna mentre è bel tempo al centro e al sud con aumento delle nubi però dalla seconda parte del mattino, con rovesci o temporali sparsi dal primo pomeriggio, in particolar modo sulle aree interne. Temporali in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio.

Meteo domenica 4 giugno

Anche domenica 4 giugno il maltempo non darà tregua con rovesci e temporali sparsi su molte regioni della Penisola, in particolar modo però al Centro-Nord e sulla Sardegna. Qui la giornata sarà caratterizzata da rovesci e temporali diffusi, in attenuazione serale sulla Sardegna mentre estese e spesse velature caratterizzeranno il resto del Paese dove avremo però maggiori spazi soleggiatie

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 2 giugno

Per la giornata di oggi 2 giugno, la Protezione Civile ha disposto una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di dieci regioni. Si tratta di Calabria, Lombardia, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna e Lazio.