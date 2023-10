Previsioni meteo del week end: piogge e nubifragi a Nord, arriva il freddo a Centro e Sud Italia CI attendono ore di forte maltempo in molti settori d’Italia: con piogge e nubifragi, vento forte e un abbassamento delle temperature anche a Centro-Sud. Le previsioni meteo del weekend in Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un weekend di maltempo quello che sta per arrivare: nelle ultime ore una perturbazione ha già interessando le regioni settentrionali e, marginalmente il Centro Italia. Quella che seguirà sarà ancora più intensa e porterà un ulteriore e marcato peggioramento ad iniziare dalle prime ore di oggi venerdì 20 ottobre al Nord e domani, sabato 21, coinvolgerà anche le Isole e le regioni del versante tirrenico, con dei temporali e possibili nubifragi.

Come ha confermato Lucilla Milioni, Tenente dell'Aeronautica Militare, a Fanpage.it l'autunno arriverà praticamente in queste ore. Anche se in ritardo. Un autunno sicuramente atipico con temperature un po' più elevate del solito, ma abbastanza in linea per quanto riguarda invece le piogge previste, ci ha spiegato Milioni.

Ad ogni modo anche al centro-sud si interromperà il caldo anomalo al quale in questi giorni hanno contribuito i forti venti meridionali, soprattutto di Scirocco.

Meteo sabato 21 ottobre: piogge a Nord, rischio temporali

Per la giornata di domani, Sabato 21 Ottobre, massima attenzione a Settentrione e ai settori tirrenici dove sono attese forti piogge, anche a carattere di nubifragio (fino a 40 mm di pioggia in 24 ore), specie su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania.

Le precipitazioni saranno accompagnate da venti di burrasca in arrivo da quadranti meridionali con raffiche fino a 70 km/h: sotto osservazione saranno il mar Ligure, le coste ionici e il Canale d'Otranto.

Temperature quindi in calo, anche al Sud e in Sicilia, in rialzo invece sul Nord-ovest. Venti in attenuazione, mari molto mossi.

Le previsioni meteo di domenica 22 ottobre: si abbassano le temperature

Per la giornata di Domenica 22 Ottobre le condizioni meteo dovrebbero migliorare con maggiori spazi soleggiati grazie ad una nuova avanzata dell'alta pressione.

Tuttavia, si registrerà un sensibile calo delle temperature, con valori della massime diffusamente sotto i 20/22°C al Centro-Nord. Isolate piogge potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi centro-orientali e la Campania.