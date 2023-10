È ufficialmente iniziato l’autunno, le previsioni meteo del colonnello Milioni: “Weekend di pioggia e freddo” Nel corso della settimana, le temperature più rigide e le precipitazioni in arrivo segneranno ufficialmente l’arrivo dell’autunno. La stagione, secondo la Tenente Colonnello Milioni, sarà un po’ più mite rispetto al periodo di riferimento, ma abbastanza in linea con le previsioni. Prima del weekend freddo al Settentrione e caldo al Sud.

Intervista a Lucilla Milioni Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Gabriella Mazzeo

Ten. Colonnello Aeronautica Militare Lucilla Milioni

Dopo una lunga estate, le temperature sull'Italia sono diventate improvvisamente più fredde e l'autunno sembra essere arrivato all'improvviso sulla penisola. Il repentino cambio di rotta, segnato da molti meno gradi sui termometri metereologici, non sembra per ora essere accompagnato a significativi fenomeni di maltempo. Il freddo potrebbe portare neve a bassa quota anche sulle catene montuose italiane. Gli esperti chiamano la perturbazione in arrivo "Ciclone Medusa" e potrebbe segnare l'arrivo della stagione autunnale.

"Le temperature di questo autunno saranno leggermente più alte rispetto a quello che ci aspetteremmo dal periodo di riferimento. Le precipitazioni, seppur leggermente superiori a quanto ci aspetteremmo dalla stagione, non dovrebbero essere preoccupanti, con fenomeni ben inquadrati nel periodo autunnale" ha spiegato a Fanpage.it la Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, Lucilla Milioni.

Possiamo quindi dire che da oggi inizia ufficialmente l'autunno?

Assolutamente, in ritardo ma è arrivato. Questo treno di perturbazioni che si alternano è tipico della stagione, fino ad oggi abbiamo fatto i conti con temperature estive. Diciamo che questo autunno sarà leggermente diverso dagli altri per le temperature un po' più elevate del solito, ma abbastanza in linea per quanto riguarda invece le piogge previste.

Le temperature registrate fino ad oggi devono farci temere eventi estremi?

Per il momento sappiamo solo che le piogge previste sono leggermente superiori rispetto al periodo di riferimento, ma che non sono troppo preoccupanti. I temporali più forti ci saranno questo venerdì, quando le temperature elevate registrate al Sud e l'aumento della ventilazione porteranno piogge particolarmente forti prima al Nord e poi, nella serata di venerdì, anche su alcune zone come regioni tirreniche e alcune aree del Meridione.

Cosa dobbiamo aspettarci invece per il resto della settimana?

Il nostro Paese è attraversato da un treno di perturbazioni atlantiche che ci porteranno le prime piogge autunnali nel weekend al Nord e da oggi, quelle sul Sud dell'Italia. Questa perturbazione ormai si sta allontanando e ad essa segue un aumento della pressione atmosferica che si interromperà però già mercoledì su alcune regioni, quando in mattinata e nel pomeriggio saranno attese piogge sulla Toscana e sulla Liguria. Sul resto dell'Italia invece, sia domani che giovedì ci sarà tempo più stabile e sole, con un flusso umido in costante aumento fino alla giornata di venerdì, quando l'aumento della ventilazione dal sud porterà precipitazioni importanti. In serata, le piogge arriveranno anche sul Sud.

Parlava di un aumento delle temperature al Sud, che picchi potrebbero raggiungere prima di venerdì?

Sulla Sicilia anche 34 gradi.

Tutto questo caldo non rischia di scatenare eventi meteorologici molto preoccupanti?

La ventilazione in aumento che sposterà la perturbazione farà in modo di trascinare le piogge prima a nord e poi a Sud, secondo le mappe non dovrebbero esserci eventi pericolosi.

E nel weekend, invece?

Ecco, quei giorni dovrebbero essere i più delicati per quanto riguarda le piogge. Dopo venerdì, sabato e domenica saranno giornate di tempo instabile, soprattutto sulle regioni tirreniche. Il weekend sarà decisamente autunnale. Una situazione simile ci sarà anche la settimana dopo, quella dal 23 ottobre al 29.