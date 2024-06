video suggerito

Previsioni meteo del week end: giugno inizia tra sole e temporali al nord Se quella di oggi sarà una giornata tutto sommato stabile in gran parte delle regioni d'Italia domani piogge e temporali si abbatteranno sul settentrione e nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

A cura di Redazione Meteo

Il mese di giugno prende il via oggi all’insegna di condizioni meteo variabili ed instabili, con altre piogge e temporali che si alterneranno a schiarite. Oggi, sabato primo giugno, da segnalare soprattutto precipitazioni pomeridiane sulle zone montuose del Nord a causa dell’avvicinarsi di un nucleo instabile dalla Francia e della nuvolosità in transito al Sud associata anche a qualche pioggia per una perturbazione africana.

Domani, domenica 2 giugno, ancora nubi e un po’ di piogge al Sud ma l’instabilità con il rischio di rovesci o temporali tornerà ad aumentare nelle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali; questa nuova accentuazione dell’instabilità è legata al vortice in arrivo dalla Francia che si andrà a posizionare tra la Corsica e la Liguria; ad inizio settimana sarà responsabile di numerosi rovesci e temporali al Centro-Nord. Quanto alle temperature i valori saranno per lo più nella norma o leggermente al di sotto, a parte un po’ di caldo estivo all’estremo Sud e in Sicilia.

Meteo oggi sabato 1 giugno, tempo instabile al nord nel pomeriggio

Tempo soleggiato su Emilia orientale, Romagna, coste liguri, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Giornata un po’ nuvolosa tra Campania, Puglia e Basilicata ma con poche e sporadiche precipitazioni. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale con nubi in aumento e sviluppo di locali rovesci o temporali. Temperature in aumento su gran parte d’Italia, più sensibile al Nord; valori vicini ai 30 gradi all’estremo Sud specie in Sicilia.

Le previsioni meteo di domenica 2 giugno, piogge nelle regioni settentrionali

Nubi sparse sull’Italia, aumento dell’instabilità a metà giornata con sviluppo di piogge sparse a carattere anche temporalesco sulle regioni settentrionali, nel nord della Toscana, nelle zone interne della Sicilia e nel nordest della Sardegna. Qualche precipitazione tra mattino e pomeriggio anche tra Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia, Basilicata e nell’estremo sud della Sardegna. Temperature in lieve aumento nell’estremo Nord-Est, senza variazioni di rilievo altrove.