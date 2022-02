Previsioni meteo 7 febbraio, ancora niente pioggia al Nord: siccità senza precedenti Tempo sereno con qualche instabilità diffusa su gran parte dell’Italia secondo le previsioni meteo per lunedì 7 febbraio.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un'altra giornata di tempo sereno su quasi tutta l'Italia quella di lunedì 7 febbraio. Secondo le previsioni meteo degli esperti infatti il cielo sarà sereno e soleggiato quasi ovunque con qualche addensamento nuvoloso con pioggia e neve sulle zone Alpine e Appenniniche. Venti forti soffieranno sulle regioni del Nord in particolare sul Veneto. Tempo soleggiato anche al Sud con peggioramento durante la giornata e precipitazioni a carattere sparso, anche temporalesche.

Al Nord venti forti e neve sulle Alpi

Nello specifico per quanto riguarda le regioni del Nord, le previsioni meteo per lunedì 7 febbraio indicano al mattino nebbie sulla Pianura Padana e piogge e nevicate sparse nelle zone alpine, a causa dell'arrivo di una massa d’aria gelida che porterà anche temperature polari. Niente pioggia invece sulle restanti zone settentrionali dove continua a persistere un periodo di forte siccità. In arrivo infine forti venti con raffiche fino a 100 chilometri. Su Piemonte e Lombardia potrebbe comparire il vento caldo e secco di Foehn, in Friuli-Venezia Giulia allerta gialla per vento forte, stato di attenzione in Veneto.

Al Centro temporali sugli Appennini

Sulle regioni del Centro invece ci saranno temporali e nevicate sugli Appennini fin sotto i mille metri tra Marche, Abruzzo e Lazio. Durante la prima parte della giornata ci saranno un po’ di nuvole e foschia in Sardegna con piogge sparse nelle zone interne e venti di burrasca sulla zona occidentale.

Al Sud tempo sereno con piogge sparse

Infine per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo sarà perlopiù sereno piogge sparse su Molise e nord della Puglia e qualche annuvolamento sulle zone interne appenniniche in particolare tra Calabria e Basilicata. Possibilità di neve anche a partire dai mille metri di altezza. Graduale peggioramento con precipitazioni a carattere sparso, anche temporalesche e nevose sotto i 1000 metri in serata e nottata, venti forti di maestrale e ponente.