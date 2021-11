Previsioni meteo 6 novembre: arriva il nuovo ciclone mediterraneo, pioggia sul Centro-Sud Che tempo farà oggi sabato novembre? Secondo le previsioni meteo, tempo instabile al Centro-Sud, dove si sentiranno gli effetti del nuovo vortice mediterraneo tra la Sardegna e le isole Baleari che dunque provocherà l’ennesima fase di maltempo. Pioggia su Lazio, Campania, Molise e Puglia. Al Nord resisterà invece il bel tempo.

A cura di Biagio Chiariello

Nelle previsioni meteo di oggi 6 novembre viene evidenziato come la nuova perturbazione (la numero 3 del mese) anche per questo weekend sarà responsabile di condizioni instabili su gran parte del Centro-Sud, dove si alterneranno nuvole e pioggia. Colpa della formazione di un nuovo vortice mediterraneo tra la Sardegna e le isole Baleari che, dunque, provocherà l'ennesima fase di maltempo destinata a colpire diverse nostre regioni. Al Nord resisterà invece il bel tempo.

A farne le spese sarà sopratutto il Meridione, il Centro Italia e le isole, in particolare la Sardegna, dove il brutto tempo potrebbe presentarsi anche con locali nubifragi. Precipitazioni diffuse interesseranno invece le Marche, l'Umbria, il Lazio e, a seguire, l'Abruzzo e il Molise, mentre al Sud il maltempo colpirà essenzialmente la Puglia, la Basilicata, la Campania e i settori settentrionali della Calabria. Tempo asciutto e a tratti mite sulla Sicilia e sulle restanti aree della Calabria a causa di venti caldi in risalita dal nord Africa e richiamati dal vortice stesso.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani su 4 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani ha deciso un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di quattro regioni del Centro-Italia: si tratta di Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise. Nel Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Sole a nord, pioggia sull'Emilia Romagna

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano per oggi sabato 6 novembre nubi consistenti sull'Emilia-Romagna, dove non si escludono brevi piovaschi fino metà giornata mentre in serata isolate piogge o brevi rovesci saranno possibili sul settore sud-orientale anche in pianura; ampio e prevalente soleggiamento e al più deboli velature sul resto del nord, salvo ulteriori addensamenti al mattino sulla Liguria e con nubi in generale aumento serale da sud-est.

Maltempo a centro, temporali in Sardegna

Piogge sparse e isolati rovesci sulle regioni peninsulari, con locali temporali al mattino e nel pomeriggio su Lazio

centro-occidentale, in trasferimento serale alla toscana meridionale; diffusa instabilità sulla Sardegna con piogge e rovesci moderati, localmente temporaleschi, iniziando dai settori sud ed est dove occasionalmente potranno risultare intensi seppur di breve durata, con situazione in generale seppur parziale attenuazione serale con

locali rovesci ancora in prossimità delle coste e soprattuto sul settore nord.

Nuvoloso a sud, instabilità su Campania e Puglia

Cielo generalmente molto nuvoloso, con piogge sparse e brevi rovesci su Campania, Molise e Puglia settentrionale, solo occasionali sul resto del sud e in definitiva attenuazione durante il pomeriggio.