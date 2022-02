Previsioni meteo 6 febbraio, Italia divisa a metà tra sole e pioggia: ma da lunedì torna il freddo Che tempo farà oggi, domenica 6 febbraio? Secondo le previsioni meteo, l’Italia sarà divisa tra sole e pioggia, ma le temperature si manterranno stabili sopratutto al Centro Sud. Ma da domani ritorna il freddo.

A cura di Redazione Meteo

Domenica divisa tra sole e pioggia sull'Italia. Secondo le previsioni di oggi, 6 febbraio, infatti, ci sarà bel tempo e qualche piovasco ma sarà tuttavia una giornata all'insegna del clima mite. Poi, da lunedì cambia tutto: domani arriverà infatti una irruzione fredda con vento e maltempo in particolare sulle regioni meridionali. Ecco cosa dovremo aspettarci.

Oggi nuvole e nebbia al Nord

Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 6 febbraio, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa un po' ovunque, con nebbie sulla Pianura Padana al mattino e alla sera e nuvole sul resto delle regioni del Nord per la gran parte della giornata. Nella seconda parte della giornata sono previste deboli piogge in particolare sulla Liguria orientale e nevicate sulle Alpi. Temperature in leggero calo.

Previsioni meteo domenica, sole al Sud e maltempo al Centro

Sarà prevalentemente nuvoloso anche in Sardegna: al Centro sarà più soleggiato ma dal pomeriggio si prevedono piogge sparse tra Toscana e Lazio, e residua nuvolosità in Abruzzo ma senza piogge. Bel tempo al Sud con l’eccezione di locali piovaschi sulla Calabria. Temperature stabili e sempre molto miti con valori diurni fino a 18 gradi.

Ma da lunedì cambia tutto

Ma il bel tempo ha le ore contate. La prossima settimana partirà subito con un impulso freddo che domani, lunedì 7 febbraio, scatenerà temporali, vento forte e pure la neve su diverse regioni, con possibili grandinate, specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Successivamente, però, ci sarà di nuovo spazio per il ritorno dell'alta pressione che riuscirà a conquistare tutta l'Italia.