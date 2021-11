Previsioni meteo 5 novembre: maltempo col ciclone Poppea, pioggia al Centro-Sud Che tempo farà oggi venerdì 5 novembre? Secondo le previsioni meteo, situazione abbastanza tranquilla in tutta l’area settentrionale (nonostante un calo delle temperature causa venti più freddi); pioggia protagonista invece a Centro-Sud: soprattutto nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, nonché la Campania e il Molise. E nel weekend atteso un nuovo vortice ciclonico che porterà ad un ulteriore peggioramento.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 5 novembre lasciano intendere come il ciclone Poppea, che da inizio settimana sta funestando diverse regioni del Centro Sud, non sembra voler lasciare voler lasciare lo Stivale. Dopo aver colpito la Penisola con pioggia forte, vento e anche neve abbondante sulle nostre Alpi, nelle prossime ore continuerà ad imperversare su almeno mezza Italia, dando luogo a ulteriori precipitazioni.

Domani dunque la formazione di un nuovo vortice ciclonico nel tratto di mare che separa la Sardegna dalle Baleari influenzerà negativamente anche il quadro meteorologico dell'ormai imminente weekend. Se al nord il tempo sarà prevalentemente sereno, il maltempo colpirà il resto dell'Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Puglia e Sicilia.

Maltempo oggi, allerte meteo Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani ha deciso un'allerta meteo di colore gialle per tre regioni. A causa del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi, per alcuni settori del Paese persiste il rischio idraulico e idrogeologico anche a fronte di una situazione meteorologica decisamente migliorata e per questo il colore dell'allerta è. giallo per Abruzzo e Molise e su parte del Veneto. In particolare è allerta meteo per ordinaria criticità per rischio idraulico su alcuni bacini del Veneto, per rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo e Molise e per rischio temporali su Molise.

Tempo sereno al nord

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano per oggi venerdì 5 novembre al nord Cielo in prevalenza sereno o al più velato con velature che sull'Emilia-Romagna risulteranno più spesse. Tuttavia inizieranno a soffiare però venti più freddi dai quadranti nord-orientali che faranno calare le temperature portando un generale raffreddamento specialmente la notte e nelle primissime ore del mattino.

Instabilità nelle regioni centrali

Tempo instabile con molte nubi accompagnate da fenomeni che interesseranno Sardegna, Lazio meridionale ed Abruzzo, in locale estensione a fine giornata anche ai settori meridionali di Toscana, Umbria e Marche.

Maltempo a sud, temporali in Molise e Campania

Estesa copertura nuvolosa, medio alta su Sicilia e Calabria e più compatta sulle restanti regioni, con deboli fenomeni a carattere sparso, che risulteranno localmente più consistenti sulle aree interne del Molise e della Campania.