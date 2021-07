Secondo le previsioni meteo di domani 4 luglio l’Anticiclone africano si sta ritirando temporaneamente verso il Meridione. Quindi sulle nostre regioni settentrionali nelle prossime ore assisterà ad un peggioramento del tempo per l’arrivo della perturbazione nr. 1 del mese di luglio; già nella giornata di domani arriverà una seconda perturbazione si svilupperanno molti temporali, in qualche caso anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Nel frattempo a Sud e nelle Isole maggiori, si potranno toccare picchi intorno ai 35 gradi. Lunedì residua instabilità al Nord-Est e lungo l’Appennino; poi nuova espansione dell’alta pressione, che da mercoledì 7 darà il via alla seconda intensa ondata di calore dell’estate.

Previsioni meteo domenica 4 luglio

Domenica 4 luglio al Sud e sulle Isole sole, con solo qualche leggera velatura. Al Centro cielo un po' di nuvolosità, ma con basso rischio di eventuali piogge e con tratti soleggiati localmente anche ampi. Al Nord cielo nuvoloso e tempo via via molto instabile: la probabilità di temporali diffusi sarà maggiore nella seconda parte del giorno, con il rischio di fenomeni intensi, associati a locali gradinate e raffiche di vento. Temperature: massime in calo sulle regioni settentrionali, ma il clima sarà afoso; in lieve rialzo al Centrosud. Punte fino a 35-36 gradi sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole.

Previsioni meteo lunedì

Lunedì la nuova perturbazione rischia di portare temporali al Nord, per poi allontanarsi in giornata verso Est lasciando una residua instabilità all’estremo Nord-Est e nelle zone interne del versante adriatico dove saranno possibili dei locali temporali che tenderanno a esaurirsi nella seconda parte della giornata al Nordest ed entro sera anche nelle altre zone. La ventilazione più fresca di Maestrale determinerà un calo termico nelle Isole maggiori e lungo il versante adriatico, mentre le temperature massime tenderanno ad aumentare a Settentrione.